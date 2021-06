Pese a semáforo amarillo, CDMX no cerrará actividades económicas

Luego de que la Secretaría de Salud del Gobierno de México colocó a la Ciudad de México en semáforo epidemiológico amarillo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que pese al cambio del semáforo en la capital del país, ya no es opcional cerrar actividades económicas, ya que la situación de la pandemia es distinta a lo que se vivió hace un año.

En ese sentido, pese a que las autoridades educativas federales anunciaron que las actividades presenciales se suspenden, Claudia Sheinbaum señaló que se van a mantener las actividades presenciales del Instituto Rosario Castellanos, preparatorias del IEMS y Pilares.

"Ellos (también) hablan de regresar actividades comunitarias no es que se cierren las escuelas es manera distinta. Ellos son los que dictan estas medidas" pero añadió que en las escuelas del Gobierno de la Ciudad se mantendrán el plan del regreso a clases presenciales voluntario.

Entrevistada al concluir la inauguración de un Pilares en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum explicó que la situación de la pandemia es distinta a la que se vivió hace un año, ya que que hay un programa de vacunación y que gracias a este se han inmunizado a todos los adultos mayores de 60 años, la población de 50 a 59 tiene por lo menos una dosis, y se sigue vacunando a los de 40 a 49 años.

"El color (del semáforo) verde está en 8 puntos y ayer nos dieron nueve, es realmente muy poquito lo que cambió entre el semáforo verde y amarillo. Realmente ya en la ciudad ya no pueden cerrarse las actividades creo que ya no es opción, el tema es que todo nos cuidemos que tengamos la información, el uso del cubrebocas, la sana distancia y si tenemos un síntoma nos podemos hacer una prueba pero la ciudad requiere ya la reactivación de las actividades para que haya la posibilidad de bienestar".

"Hay que tomar las cosas de manera distinta, no como antes, de que pasamos al amarillo y se cerraban actividades. (...) Ya aprendimos mucho de la pandemia sólo es una tarea de todos los habitantes de seguirnos cuidando".

Recordó que hay 10 indicadores que mide la Secretaría de Salud federal y que por un punto de diferencia pasaron al semáforo amarillo, "digamos en la subida de un punto hacia el amarillo es un mensaje a todos de que nos cuidemos pero hay que mantener las actividades e ir recuperando poco a poco las actividades educativas culturales y sociales".

La mandataria comentó que ayer en conferencia de prensa no mencionaron el color del semáforo epidemiológico ya que no recibieron la notificación oficial de la Secretaría de Salud, sin embargo decidieron anunciar el incremento de aforos en establecimientos.

"Nosotros creemos que no hay problema, pasamos al semáforo amarillo con un punto de diferencia y cuidarnos entre todos es lo más importante", reiteró.