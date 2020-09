Pesquisa, si dejan libre a Ancira: LO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que pedirá una investigación contra el juzgador que pudiera dejar en libertad a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, sin que haya reparado el daño por el sobreprecio de 200 millones de dólares que recibió de Pemex —cuando era dirigida por Emilio Lozoya— por la planta de Agro Nitrogenados.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo dijo que él no puede ser encubridor ni cómplice de este presunto acto de corrupción, por lo que no permitirá que el empresario, quien permanece en España, sujeto a un proceso de extradición a México, obtenga beneficios si no hay antes una reparación del daño al erario.

"Si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo. No le hace [que se prolongue], pero no puede, ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, no lo vamos a permitir. "Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. No es amenaza, es que no puedo ser encubridor, como ningún ciudadano debe ser, cómplices, todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país".