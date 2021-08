Petroleros buscan salir de la era Deschamps; más de 20 quieren dirigir el sindicato

El gremio petrolero busca darle vuelta a la página de la era Carlos Antonio Romero Deschamps. El proceso para renovar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dio inicio la semana pasada con el arranque de tres aspirantes, entre ellos la Senadora por Morena Cecilia Sánchez García, quien presentó un proyecto para acabar con el charrismo en el gremio.

Los otros dos aspirantes a candidatos son César Pecero Lozano, de la sección 48 del sindicato, y Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, aunque petroleros señalan que hay al menos 20 trabajadores más quienes pretender dirigir el STPRM, el sindicato más grande y antiguo dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) constituido el 15 de agosto de 1935. El segundo gremio obtuvo la toma de nota en abril de 2019.

El STPRM, que cuenta con 92 mil 666 trabajadores de planta distribuidos en 470 centros de trabajo, se encuentra sin Secretario General desde el 18 de octubre de 2019 luego de la renuncia de Romero Deschamps.

La contienda electoral debió llevarse a cabo en marzo de este año, pero el Gobierno federal pidió aplazarla hasta después de las elecciones.

Ahora los petroleros están en espera de que el Comité Ejecutivo General emita la convocatoria siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley Laboral, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, y con las recomendaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estableció previamente, los cuales incluyen el dejar que los candidatos realicen sus actividades proselitistas de manera equitativa, sin privilegiar alguno; presentar el padrón al menos tres días antes de la elección; instalar entre 211 y 470 casillas tomando en cuenta los centros de trabajo alejados; y publicar los resultados de forma inmediata.

Los tres aspirantes más visibles para dirigir el STPRM han comenzado a hacer precampaña en sus secciones y corrientes en medio de polémicas por su trayectoria, lo cual mantiene dividido a los trabajadores, quienes buscan que el próximo líder no sea cercano a Romero Deschamps y al Diputado priista Manuel Limón, quien ocupa el cargo de Secretario General de manera interina.

En el caso del STPRM, los trabajadores nunca habían elegido libremente a su Secretario General porque las elecciones se realizaban mediante delegados y al final era la cúpula sindical la que decidía —a mano alzada— quién representaría a los trabajadores, por eso la elección de este 2021 será la primera en que los petroleros elegirán de manera libre y secreta a su líder; y por eso exigen que el proceso sea claro y transparente.

Los petroleros temen que en la elección del próximo dirigente del STPRM intervengan los 36 secretarios de las secciones de Pemex, quienes son allegados a Romero Deschamps, por lo que piden a la Secretaría del Trabajo revisar la convocatoria.

La directiva del STPRM está conformada por el Comité Ejecutivo General –integrada por 10 trabajadores, incluido el Secretario General–, y los 36 secretarios de secciones. Los primeros iniciaron funciones en 2019 y concluyen su cargo en 2024, mientras que los segundos finalizan su mandato el 31 de diciembre de este año.

LOS SUCESORES DE ROMERO

Los tres aspirantes a dirigir el STPRM tienen una larga trayectoria dentro del sindicato, pero también cargan con señalamientos como el de ser cercanos a Romero Deschamps; tener el apoyo del partido en el poder o de no cumplir con los requisitos para ser candidatos. En entrevista con SinEmbargo, dos de ellos hablan acerca de sus aspiraciones y sus razones para dirigir el sindicato más grande de México.

– Cecilia Sánchez García

La Senadora de Morena por el estado de Campeche y trabajadora de Pemex se destapó la semana pasada como aspirante a dirigir el STPRM en un evento denominado "Democracia, transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos".

Sánchez García, quien ha trabajado más de 30 años para Pemex, dijo en entrevista que busca erradicar el "charrismo" dentro del STPRM y busca llevar al sindicato a ser uno de los mejores del país.

"Desde 1997 tengo un proyecto para hacer cambios en el sindicalismo porque hemos vivido y sufrido la corrupción, el abuso de los dirigentes, la falta de compromiso que tienen para con los trabajadores y eso es con lo que yo quiero acabar, esa es una de las causas principales por las que a mí me llaman de Morena, saben que soy una luchadora de las causas justas. Esto queremos cambiar y si lo hacemos dentro de uno de los sindicatos más importante del país podremos replicarlo en otros sindicatos y ya no nos tendrán tachados como los más corruptos", aseguró.

La Senadora, quien ha trabajado en la refinería de San Martín Texmelucan (Puebla) y en la subdirección del hospital de la petrolera en Tula (Hidalgo), hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que publique las fechas para la elección del nuevo dirigente y confió en que la intervención de la dependencia ayudará a tener una contienda transparente.

"Confío en lo que está planteando el Presidente López Obrador, de que va a poner una empresa que se haga cargo de las votaciones para que sea por voto electrónico como lo he venido pidiendo desde hace año y medio", dijo. "Confío en que el trabajador en el momento en el que pueda hacer su votación va a tener esa libertad para sacar a estas personas cercanas a Deschamps".

Cecilia Sánchez mencionó que cuenta con el apoyo de las secciones 34 y 45 del STPRM, quienes le expresaron su apoyo para postularse. "Cuando yo entré al Senado y metí esta iniciativa que quedó plasmada en la Reforma Laboral me dediqué a dar foros en todas las secciones, muchos trabajadores nos conocen, saben de mi trayectoria, del trabajo, del esfuerzo que he hecho, ellos saben quien soy, que soy la única persona que ha denunciado las fechorías del sindicato".

Sobre los otros contendientes, Sánchez García, quien cuenta con un permiso por parte del STPRM para ser Senadora, denunció que en el caso de César Pecero es una persona cercana a Romero Deschamps y que actualmente está en una comisión sindical que le dio exlíder petrolero.

"Son los que están pagando sus campañas y espectaculares en Poza Rica y varias zonas petroleras. Este señor está ofreciendo pan con lo mismo, la democracia sindical sólo la impulsé yo y quedó plasmada en la Reforma Laboral", dijo.

– César Pecero Lozano

Fue Secretario General de la sección 48 del STPRM, asentada en Villahermosa, Tabasco, y cuenta con el respaldo de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos en su aspiración para dirigir el sindicato.

Víctor Leopoldo Valenzuela, trabajador de Pemex en Cunduacán, Tabasco, y miembro de la Coalición, aseguró que decidieron darle el apoyo a Pecero por el trabajo que realizó cuando dirigía la sección.

"Cuando fue Secretario General de la sección 48 gozábamos de una reputación de respeto a los derechos laborales, las otras secciones veían a pedir préstamos por los bajos intereses; no sufrimos de acoso laboral o venganzas, a nadie se le restringió sus derechos y no se cobraron las plazas", destacó.

Sobre la cercanía de Pecero con Romero Deschamps, Valenzuela mencionó que si bien estuvo dentro del sistema durante la gestión del exlíder petrolero, su actitud de ser transparente le causó problemas con la dirigencia nacional por estar del lado de los trabajadores.

"Quienes lo identifican como allegado a Deschamps no son de nuestra sección 48, son personas de otras secciones y que ven en Pecero un fuerte contrincante", señaló. "Quienes lo apoyamos hemos sido víctima de violencia sindical y sabemos lo que ha pasado Pecero cuando fue Secretario".

Sobre los demás aspirantes a la dirigencia del STPRM, Valenzuela señaló que en el caso de Cecilia Sanchez lo más congruente sería que renunciara como Senadora, pues no quieren en el sindicato a otro Romero Deschamps que ocupe dos cargos, aunque reconoció que ella no cobra doble salario, pues tiene el permiso del gremio.

En el caso de Sergio Morales, quien también ha manifestado su aspiración, detalló que él está impedido para participar en la contienda porque está separado de su cargo y tiene una demanda laboral. "Aunque él quiera y sea válida su aspiración, no cumple con el requisito de ser trabajador activo y de pagar sus cuotas sindicales".

– Sergio Morales Quintana

Es coordinador general del Frente Nacional Petrolero (FNP), coalición que presentó el 27 de febrero de 2019 una denuncia en contra de Romero Deschamps por fraude y administración fraudulenta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar de que actualmente mantiene una disputa laboral con Pemex por su despido injustificado en 2018, aseguró que eso no le impide participar en la contienda para dirigir el STPRM.

"A mi me ampara el artículo 56 de los estatutos, la cláusula 10 y 14 del Contrato Colectivo vigente donde mencionan que mientras yo tenga un juicio laboral yo sigo teniendo mis derechos sindicales, sigo siendo trabajador mientras no haya una resolución", dijo al responder sobre los cuestionamientos de que no puede contender.

Sergio Carlos Morales Quintana busca limpiar y despolitizar al sindicato. Foto: FNP.

Morales detalló que su despido se dio luego de que denunciara a la estructura de Carlos Romero. "Me imputaron faltas y el mismo licenciado de personal me dijo que había indicaciones de que me rescindieran por parte de Héctor Sosa López y por parte de Carlos Romero. El mismo día que estaba amparado me quitaron el servicio médico. Ese tipo de injusticia laboral hay que parar".

Sobre los otros aspirantes a dirigir el STPRM, Morales Quintana denunció que "no hay piso parejo". "Lo de la Senadora Cecilia Sánchez es vergonzoso que esté haciendo este tipo de eventos porque ella bien sabe que no puede ser contendiente, va a incurrir en las mismas faltas que incurrió Romero Deschamps, el estatuto es muy claro en el artículo 36 donde dice que no puede contender porque tiene un puesto popular, ella tiene que renunciar al Senado".

De César Pecero mencionó que tiene una comisión sindical nacional de 2019 al 2024 y es parte esencial de la estructura de Romero Deschamps. "Está dentro del Comité Ejecutivo Electoral, no puede contender, para mí esto que están haciendo ellos es para seguir engañando a los trabajadores".