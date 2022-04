"Pfizer y la cubana Abdala podrían utilizarse para vacunar a niños": López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que se están explorando opciones, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que tanto la vacuna contra Covid desarrollada por Pfizer como Abdala, desarrollada por Cuba, "que es muy buena" se podrían utilizar para vacunar a menores de 5 a 11 años de edad.

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario señaló que Pfizer informó al gobierno federal que después del segundo trimestre de este año podrían entregar estas dosis.

Destacó que el plan de vacunación de Cuba utilizando la vacuna Abdala ha alcanzado una cobertura de vacunación arriba de 96% y que incluye a menores desde los 2 años de edad.

"Cuando se termine la vacunación a la población de mayor riesgo podría comenzar la de menores de edad, recuerda que se tienen 78 millones de dólares en el mecanismo Covax pero que esta no ha puesto a disposición la de menores de cinco años en adelante.

"Hemos hecho exploración directamente con Pfizer que nos diga si podría darnos o no en contrato vacunas, ya nos respondió que sí, que eventualmente podría entregarlas en el segundo trimestre de 2022, obviamente después de la negociación de un contrato y hay otras vacunas en el mundo también hay tenerlo presente.

"No solo es Pfizer, Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdala que ya la usa en su territorio, Cuba ha alcanzado cobertura arriba de 96% de toda su población, ellos incluyen niños desde los dos años de vida y podría ser una excelente opción", dijo.