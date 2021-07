Pide AMLO a jóvenes que se moderen ante contagios de Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los jóvenes a que se moderen en sus salidas y ayuden a su gobierno a evitar los contagios de Covid-19.

"Está habiendo más contagios sobre todo en los jóvenes, aprovecho para decirse que se moderen, que nos ayuden, que no se trata de que se encierren, prohibido prohibir, pero que se cuiden porque ahora son los más susceptibles a contagiarse".

En la 30 Zona Militar de Villahermosa, el titular del Ejecutivo expresó que este sector de la población tiene más defensas, pero los recordó que pueden contagiar a otras personas.

"Aprovechó para hacer un llamado a la gente mayor, que se quedaron sin ser vacunados por alguna razón, que cambien de parecer y se vacunen, está demostrado que sí se tiene la vacuna hay muy pocas posibilidades de contagios y sobre todo muy pocas posibilidades de que sea grave y lleve al fallecimiento de las personas".

El Presidente dijo que en Tabasco se va a llevar a cabo un plan especial para las personas que tienen alguna enfermedad crónica que deben ser vacunados contra el Covid-19.

"Aunque sean de 18 años, 20, 25, 30, pero que tengan una enfermedad crónica, sean atendidos, va muy bien el plan de vacunación, me da mucho gusto que ya no esté la situación de antes, murieron muchos paisanos, amigos, sigue habiendo defunciones pero ya son pocas".

"Hemos enfrentado y atendido bien a la pandemia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración ha enfrentado y atendido "bien" el combate a la pandemia del Covid-19.

En su conferencia mañanera de este lunes en la 30 Zona Militar de Villahermosa, López Obrador manifestó que pese a que la pandemia del coronavirus lleva más de un año en México, su movimiento de transformación no se ha desviado y avanza.

"Ya hemos avanzando bastante y además lo hicimos enfrentando la pandemia, porque llevo dos años seis meses (de gobierno) y llevamos más de un año con pandemia, y aún así, en una situación, la verdad muy difícil, muy triste, estamos saliendo, porque no nos desviamos, atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación", comentó.

Este domingo, la Secretaría de Salud informó que se suman 234 mil 969 muertes por Covid-19 y se registran 2 millones 590 mil 500 casos de contagios del virus SARS-CoV2 en el país.