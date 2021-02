Pide AMLO a la ONU reunión por vacunas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a convocar, de manera urgente, a una reunión para evitar que haya un acaparamiento por parte de países desarrolladores de vacunas contra covid-19.

En conferencia de prensa, recordó que México presentó ante el pleno del organismo mundial una propuesta de resolución para que se creara un mecanismo dentro de la ONU, que concentrara las vacunas contra la pandemia y las ofreciera a todos los países.

"Nos cuesta mucho conseguirlas porque sí hay mucha demanda, es poca la producción, los gobiernos que producen las vacunas se las guardan. Por ejemplo, Pfizer, todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos.

"La vacuna [de] Pfizer la recibimos de Bélgica, aun cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos; ellos no pueden utilizar esas vacunas, nosotros las traemos", resaltó.

"Y se tuvo que hablar con la Unión Europea, porque también querían que no salieran de Europa, que es algo que debe ver la ONU, aprovecho, tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tienen posibilidad.