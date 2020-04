Pide Aureoles a AMLO que lo reciba

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no deje solo a ese estado en la contingencia del coronavirus Covid-19.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Aureoles Conejo precisó al presidente López Obrador que los recursos económicos que se han entregado a los estados sólo corresponden al segundo trimestre del año, de lo que era el Seguro Popular, y no a recursos extraordinarios.

"Ese recurso es solamente la nómina, es el mantenimiento de los centros de salud, es el pago del funcionamiento básico, la luz, el agua los materiales, el oxigeno, las cosas elementales que desde que funcionaba el Seguro Popular llegaba a los estados y es lo que no ha mandado el Insabi".

Aureoles Conejo le dijo al presidente López Obrador que sus voceros no le están dando la información "como se la deben de decir".

Pidió que los responsables de salud del país, le manden el medicamento para cáncer porque "se nos van a morir los niños porque no nos han mandado el medicamento".

El gobernador de Michoacán pidió al Presidente que "sin prejuicios ni fobias" lo reciba para platicar sobre los temas de la salud, porque sus voceros no le están dando la información correcta y eso es "altamente peligroso" porque se está poniendo en riesgo "miles de vidas".

Dijo que lo único que quiere para su estado es salvar la vida de los michoacanos, por lo que requieren recursos extraordinarios.