Pide Fuerza por México a TEPJF no perder registro

El partido Fuerza por México pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que haga interpretación normativa de la Constitución, para considerar que este instituto político conserve su registro.

Es necesario —expuso el partido en sus argumentos— atender al principio de progresividad y en armonía con otros derechos humanos, como lo son la garantía de libertad de tránsito, asociación y reunión.

Como adelantó EL UNIVERSAL la semana pasada, el pleno de la Sala Superior del TEPJF someterá este miércoles a análisis y discusión los proyectos mediante los cuales se votará si tres partidos nacionales conservan o no sus registros: Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario.

El plan para Fuerza por México sugiere que el partido no desaparezca. En el caso de los otros dos partidos, la propuesta es para que se ratifique lo aprobado por el INE: la pérdida del registro.

En octubre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó a favor de que los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Social pierdan sus registros debido a que durante las elecciones de junio pasado ninguno alcanzó 3% de votación, como lo marca la ley.

Fuerza por México, que logró 2.5% de la votación, alegó que desde que obtuvo el registro como partido tuvo una desventaja, ello porque debió haber sido en junio de 2020 cuando se le reconociera como instituto político y no hasta octubre, como ocurrió.

Debido a la reducción del tiempo en el otorgamiento del registro, señaló el partido del sindicalista Pedro Haces, el instituto no contó con tiempo suficiente para su organización interna, además de que la primera prerrogativa le fue entregada en diciembre de 2020.

Se entró a la contienda, añadió Fuerza por México, 60 días después de iniciada la misma.

Además, subrayó que la pandemia ocasionó la suspensión de plazos para el procedimiento de constitución de nuevos partidos, impactó en su organización interna, en actividades de campaña y promoción del voto.

En el proyecto que se someterá este miércoles ante el pleno de la Sala Superior del TEPJF, elaborado por el magistrado Indalfer Infante, se consideran fundados los agravios y suficientes para revocar la decisión del Consejo General del INE.

Uno de los aspectos principales que se exponen en el proyecto para que Fuerza por México mantenga su registro es la emergencia sanitaria, lo que generó un efecto en el proceso electoral.

Si bien se tuvo una situación extraordinaria, se indica en el proyecto, Fuerza por México obtuvo 2.5% de votación, lo que —a decir del magistrado Infante— tiene un nivel electoral competitivo. Fuerza por México obtuvo un millón 216 mil 780 votos durante la jornada electoral del 6 de junio pasado.

En su impugnación, expuso que la autoridad administrativa electoral no tomó en cuenta la finalidad de la norma aplicable; que la situación extraordinaria que se vivió durante 2020 impidió interpretar la norma de 3% de manera aislada y literal; la obtención tardía de registro, así como la falta de interpretación progresiva de la norma de 3%.

Prevén avalar extinción de PES y RSP

En el caso del partido Redes Sociales Progresistas, es el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, quien presentará el proyecto en el que se confirma la resolución del Consejo General del INE: retiro del registro al instituto político.

RSP, partido asociado a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, obtuvo apenas un 1.8% de votos en la jornada electoral de junio pasado.

La magistrada Janine Otálora es la ponente del proyecto mediante el cual se propone confirmar la resolución del INE respecto a la pérdida de registro del Partido Encuentro Solidario, también por no alcanzar 3% de votos en la pasada elección.

Encuentro Solidario alega que durante los últimos comicios se violó el principio de equidad por la intervención del Titular del Ejecutivo federal; la participación de influencers que se manifestaron a favor del PVEM; la inseguridad en el país y el registro tardío de candidatura.