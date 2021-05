Pide INE a partidos no adelantar victorias

A dos semanas de las elecciones, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los actores a no proclamar victorias de manera anticipada, y a los medios de comunicación a no difundir encuestas de salida antes de que termine la jornada.

A través de las redes sociales, Córdova subrayó que el INE confía en que todos estarán a la altura de la alta responsabilidad democrática de la contienda.

"Desde ahora hacemos un llamado a partidos, candidatos y candidatas, a evitar proclamaciones de triunfo anticipadas a partir de encuestas de salida y otros ejercicios estadísticos que, si bien están permitidos y regulados por nuestras leyes, no son resultados oficiales", insistió.

Córdova también apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación, redes sociales y actores políticos, para que eviten la difusión de este tipo de ejercicios durante la jornada "y esperen a que las autoridades electorales demos a conocer los conteos rápidos".

Subrayó que un eslabón más de la cadena de confianza del sistema electoral está conformado por los mecanismos de resultados preliminares que las autoridades electorales instrumentan para brindar información y, por lo tanto, certeza sobre los votos emitidos.

Recordó que la ley prevé dos mecanismos distintos: por un lado, el conteo rápido y, por el otro, el PREP. En ambos casos, dijo, el Consejo General del INE aprobó la integración de dos comités técnicos conformados por prestigiados especialistas de larga trayectoria y experiencia.

Asimismo, destacó que el conteo rápido es un procedimiento estadístico muy preciso que permite estimar las tendencias de votación, y explicó que para llevarlo a cabo se selecciona una muestra aleatoria y representativa de las casillas.

A partir de los resultados de la votación, se hace una operación matemática que permite calcular con mucha precisión, tanto las tendencias de la participación ciudadana como los resultados obtenidos, agregó.

"El 6 de junio, a las 23:00 horas, el comité técnico hará 16 conteos rápidos; uno para estimar los resultados de las elecciones de diputaciones federales y la probable conformación de la próxima Legislatura, y uno más por cada una de las 15 elecciones de gubernaturas", indicó.

Señaló que el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos que funcionarios de casilla asienten en cada actas de escrutinio.

"Este sistema se alimenta de los datos de cada una de esas actas y reproduce una fotografía de las mismas, lo que permite dar a conocer en tiempo real los resultados preliminares de las elecciones, casilla por casilla, desde las 20:00 horas y conforme la información se va recibiendo".

Aseguró que ello ocurre con plena certeza y oportunidad, utilizando la tecnología más avanzada; además, remarcó, los resultados electorales preliminares locales podrán consultarse a través de los PREP que las autoridades de cada entidad federativa publicarán en su respectivo sitio de internet.

El presidente del INE afirmó que "es muy importante aclarar que estos ejercicios generan la información oficial de la jornada electoral, pero son resultados preliminares, no son los definitivos, pues estos serán dados a conocer una vez que se hayan llevado a cabo los cómputos distritales a nivel federal y local que, salvo en la Ciudad de México, iniciarán por mandato de ley el miércoles 9 de junio".