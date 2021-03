Pide López-Gatell abstenerse de tener encuentros masivos

A pesar de una disminución de seis semanas en la reducción de contagios y defunciones por Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a la población a mantener las medidas de higiene y sana distancia para evitar una tercera ola de contagios.

"Tenemos una reducción ya por seis semanas, cada que hablamos de esta reducción hacemos un llamado de que mientras exista la epidemia, hay posibilidad de que resurja un repunte, no existe una garantía de que en ningún país se extinga la epidemia si existe en otra nación del mundo, esto lo digo porque no se pueden reducir las medidas de prevención, como lavado de manos, uso de cubrebocas y el abstenerse de encuentros masivos, porque existe riesgo de reemergencia", dijo.

Desde Palacio Nacional, el funcionario aseguró que el descenso en la curva de la epidemia ya es mayor a cuando descendió el número de contagios y defunciones durante el primer pico, "en esta curva que ya es bastante conocida se muestra cómo cambia el curso de la epidemia en el país, tenemos seis semanas consecutivas en las que ha descendido la epidemia, llevamos la sexta a la baja y tenemos una intensidad epidémica menor a lo que tuvimos el 30 de septiembre".

Sobre la ocupación hospitalaria dijo que a nivel nacional es menor a 20% y recordó que en enero se vivió en México la situación más preocupante con respecto a la ocupación de camas generales y con ventilador.

"Hubo ocupación superior a 90% en particular en el Valle de México, pero logramos aumentar la capacidad hospitalaria y ahora tenemos menos de la quinta parte de las camas designadas para covid ocupadas, resaltar que estas camas no están ociosas, se usan para otros padecimientos, pero se tiene capacidad para reutilizarlas para pacientes con Covid".

Al presentar el Pulso de la Salud, el funcionario enfatizó que en estos momentos, el principal componente para controlar la pandemia corresponde a la vacunación, pero pidió a aquellos que ya recibieron la dosis a mantener las medidas de prevención.

"No hay que quitar las medidas de prevención que son importantes hasta que se logre una reducción, no hay que bajar la guardia, ahora, en 32 entidades vemos una reducción durante 6 semanas y estaremos muy atentos de un signo de rebrote para reaccionar ante ello. Para prevenirlo se cambió la táctica de vacunación, para concentrar la protección en seis entidades federativas del centro del país".