Pide López Obrador conmemorar Día de Muertos con ofrendas en las casas

Ante el cierre de panteones pare evitar contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a conmemorar el Día de Muertos con ofrendas en los hogares y detalló que en Palacio Nacional se realizará una ceremonia este sábado con 20 pueblos originarios y una ofrenda para recordar a los fallecidos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que la ofrenda que se instalará en el Patio Central de Palacio Nacional no estará abierta al público para evitar riesgos de contagios, pero indicó que la ceremonia será transmitida por los canales de televisión y radio públicos, así como por redes sociales.

"Se va a hacer una ofrenda aquí en Palacio. La vamos a iniciar o se va mostrar el sábado por la mañana con una ceremonia de 20 pueblos originarios que van a hacer sus ofrendas y sus altares en el Patio Central, aquí en Palacio Nacional", dijo el mandatario.

"Yo respetuosamente invito a todos a que hagan sus ofrendas para sus difuntos en sus casas, eso se puede hacer si no se puede ir a los panteones. Eso es una tradición en México, sobretodo en los pueblos, los caminitos de flor (de cempasúchil) hacia las casas, hacia los altares y en el altar pues la ofrenda a nuestros difuntos. Eso se puede hacer en nuestros hogares, cuidándonos todos.

"Y aquí se va hacer la ofrenda y va hacer una representación, porque lo estuvimos analizando, porque si se abrían las puertas no íbamos a poder tener un buen manejo y tenemos que cuidar que no haya aglomeraciones. Entonces va haber una representación dedicado a todos los difuntos".

El mandatario detalló que esta ofrenda estará en el recinto histórico a partir del sábado y hasta el lunes 2 de noviembre, y recordó que este sábado iniciarán los tres días de luto nacional decretado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).