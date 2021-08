Pide Monreal a su bancada "serenar los ánimos" en tema revocación

A unos días de que se lleve a cabo la primera sesión plenaria de la nueva legislatura en el Senado, el líder del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la mayoría de los integrantes de su bancada se niega a modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato, como lo exige la oposición.

Sin embargo, el político zacatecano se pronunció porque se haga un esfuerzo para reformular la pregunta para evitar que la Ley Federal de Revocación de Mandato sea judicializada por las fuerzas políticas de oposición, que amenazan con ir a la Corte.

"Vamos a intentar serenar los ánimos adentro del grupo y buscar la mejor forma. Hay opiniones encontradas, advierto que no todo el grupo está en una sola posición, la mayoría quiere no cambiar la pregunta, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo de buscar una pregunta que nos evite la judicialización (...) o acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación ojalá y logremos un acuerdo en las próximas horas", remarcó.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila denunció por otra parte que continúan haciendo llamadas en su nombre o fingiendo su voz para pedir dinero o plantear cuestiones diversas, incluso de tipo político, como este fin de semana, que le atribuyen haber llamado por teléfono a un dirigente de la sección 7 del magisterio para atender las inconformidades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueó en tres ocasiones el paso del vehículo del mandatario.

El coordinador de los senadores de Morena desmintió haber intervenido en ese conflicto, estar involucrado con el magisterio o tener alguna intromisión o injerencia en estos asuntos.

"No he hablado con ningún dirigente magisterial de Chiapas, no he hablado con ningún funcionario en Chiapas, no he hablado con ninguna persona en Chiapas que sea maestro o de alguna organización", aclaró, al tiempo de pedir a la gente que "tan cuidado porque usan mi voz, imitan mi voz, fingen mi voz para hacer tropelías y para generar condiciones e incluso pedir dinero a mi nombre".

Monreal Ávila informó que ha interpuesto 15 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace más de tres años, sin que se aclare nada, a pesar de que ha entregado todos los elementos con que cuenta, por lo que pidió que se actúe con celeridad para aclarar las cosas y fincar responsabilidades.

Dijo que no hay que caer en el juego de extorsionadores y "bribones, que están usando mi voz y que están usurpando funciones mías".