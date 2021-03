Pide Morena en Senado minuto de silencio por Colosio

La presidenta de la comisión de Gobernación e integrante de la bancada de Morena, Mónica Fernández Balboa, reconoció al ex candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y pidió un minuto de silencio en su honor, al Pleno del Senado de la República.

En el marco del aniversario luctuoso del político priísta, Fernández Balboa consideró que el asesinato de Colosio fue un hecho mezquino y violento que enlutó a muchos mexicanos.

"Hoy es el aniversario del asesinato de un hombre que más allá de cualquier diferencia política, o de partidos, es un acto que jamás se debe repetir en nuestro país. Por esto pido un minuto de silencio por la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta esperando que no olvidemos que la violencia nunca va a ser el camino", señaló.

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) reconoció a su colega morenista por haber recordado a quien fue un protagonista de la historia contemporánea de México.

Señaló que la memoria de Colosio Murrieta ha generado nostalgia y que fue un extraordinario político.

"Para muchos, el dolor es infinito y coincido plenamente que los magnicidios deben erradicarse plenamente en nuestro país. Luis Donaldo Colosio dejó huella, la historia de México se modificó por el terrible atentado de que fue objeto", dijo.

"Llenar al país de odio nunca ha sido el camino correcto para México".

Heriberto Manuel Galindo Quiñones, también del PRI, consideró que Colosio fue un "mártir de la democracia que al haber sido sacrificado, perdió la nación mexicana la posibilidad de haber tenido un gran presidente".

Mientras que Noé Castañón (MC) dijo que la solicitud para conmemorar este hecho, que, dijo, cambió la vida social y política del país, se debe hacer patente que la polarización, el odio y la intervención por la fuerza en contra de los actores políticos, "no es la vía, la llave ni el camino para la democracia que queremos tener".