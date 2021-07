Pide Murat a Salubridad que Oaxaca pase a semáforo amarillo

El gobernador Alejandro Murat informó que solicitó a las autoridades federales de Salud que Oaxaca vuelva a la fase amarilla del semáforo epidemiológico de riesgo ante el Covid-19, lo anterior luego de que la entidad ha registrado un considerable aumento de contagios activos y hospitalizaciones.

A través de un video compartido este sábado en sus redes sociales, el mandatario informó a los oaxaqueños que la decisión se tomó ante el avance del virus en regiones como el Istmo de Tehuentepec y la Costa, además de los Valles Centrales, donde se ubica la ciudad de Oaxaca.

"He tomado la decisión de pedir al Consejo de Salubridad Federal que el estado de Oaxaca regrese a semáforo amarillo ante el incremento de contagios de Covid-19 en diversas regiones, como es el caso del Istmo y la Costa", señaló.

La intención, explicó, es salvar la vida de las oaxaqueñas y oaxaqueños, así como proteger a las familias.

"Te pido a ti que me escuchas, que no bajemos la guardia. La pandemia sigue vigente. Especialmente a los jóvenes, debemos seguir usando cubrebocas en la vía pública, aplicando distanciamiento social y si es posible, quedarse en casa".

El mensaje de Murat se da luego de que ayer los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hicieron una "llamado enérgico" a vigilar las medidas sanitarias para mitigar los contagios, sobre todo a los adultos jóvenes, dado que existe riesgo de colapso en la red hospitalaria de la entidad que atiende los casos de Covid.

Según la dependencia de Salud, aunque la vacunación avanza de forma favorable en la entidad y se ha disminuido el número de muertes en personas mayores de 65 años, ahora hay una mayor incidencia de mortalidad entre personas de 40 a 55 años, mientras que los contagios siguen en aumento en grupo poblaciones como el de 15 a 19 años.

Ante ello pidió a los jóvenes sumarse a la estrategia de prevención del virus, y sobre todo "al esfuerzo colectivo para reducir la velocidad de los contagios y cortar la cadena de transmisión", evitando realizar fiestas o reuniones.

Según el reporte más reciente de los SSO, hasta este viernes la entidad acumula 50 mil 949 casos confirmados de coronavirus y 4 mil 24 decesos, lo anterior luego de registrar 265 nuevos contagios; en total mil 354 los pacientes que cursan actualmente la enfermedad, una de las cifras más altas que ha registrado el estado durante toda la emergencia sanitaria.

Mientras que las cifras muestran que la ocupación hospitalaria se registra en 45.4% a nivel estatal, mientras que hay al menos seis unidades médicas sin mas espacio para recibir a más pacientes de Covid. Actualmente hay 164 hospitalizadas ocupando una cama, de un total de 361 disponibles, por lo que hay 197 sin ocupar.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud federal no ha dado a conocer, como lo hace cada 14 días, el mapa del semáforo epidemiológico para las próximas dos semanas, y aún se muestra en la página oficial el que abarca hasta el 18 de julio, en donde Oaxaca aparece en verde.