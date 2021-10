Pide PAN al PRI "no rajarse ni doblarse ante presiones de AMLO"

La bancada del PAN en el Senado exhortó a la dirigencia y legisladores federales del PRI a "no rajarse ni doblarse" ante las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca la aprobación de la Reforma Energética con el respaldo de ese partido.

El senador Damián Zepeda, dijo que el PRI y toda la oposición en el Congreso de la Unión deben "ponerse bien firmes, nada de andarse rajando ni doblando" ante las presiones del presidente López Obrador para que se apruebe sin cambios su reforma eléctrica.

A través de un video en sus redes sociales, expuso que la iniciativa del Ejecutivo Federal es dañina para el país en tres aspectos que son la eliminación de la competencia en el sector; de los árbitros como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía; y los contratos de generación privada.

Asimismo la reforma presidencial "elimina a los reguladores, son como los árbitros, CFE quiere ser jugador y árbitro al mismo tiempo, ¿te parece que va a haber reglas justas?, claro que no".

Agregó también se liquidan los contratos de generación privada, paneles solares en las casas, aunque digan que no, eso dice la reforma y elimina el autoabastecimiento".

"A la oposición le digo hay que ponerse bien firmes, nada de andarse rajando ni doblando, ¡duro!, hoy es momento de estar a favor de México", apuntó y agregó que la reforma energética tiene un "desastre escrito en todos lados".