Pide PRI a AMLO no utilizar a la FGR para persecución política

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no utilizar a la Fiscalía General de la República para la persecución de los opositores y evitar señalamientos en las conferencias mañaneras donde se hacen juicios anticipados.

En entrevista en la sede nacional del PRI y al ser cuestionado sobre la revelación del gobierno federal sobre presuntos pagos de viáticos y viajes realizados por Altos Hornos de México (AHMSA) a políticos y exgobernadores, como Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro.

"Hubo una mención de varias personas. no vamos a permitir que se convierta en una persecución política. Las instituciones del Estado mexicano no deben servir para amedrentar, para perseguir a ningún mexicano, incluidos los partidos políticos, los dirigentes políticos, los opositores".

Aseguró que Rubén Moreira Valdés tiene todo el apoyo del PRI, de sus compañeros diputados, es un profesional. "Va a seguir al frente de la bancada, hemos hecho buenos acuerdos para la gobernabilidad del Congreso", apuntó.

Pidió no hacer juicios anticipados y subrayó que "a nosotros ni los dichos ni los dimes van a hacer de lado el compromiso que tenemos por el país, no nos van a desviar, nos van a doblar ante y nadie. Nosotros tenemos una ruta que es cuidar el interés del país, generar pesos y contrapesos. Diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie".