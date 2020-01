Pide Rojas Díaz Durán que INE y UNAM organicen elecciones de Morena

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y aspirante a la dirigencia de Morena, aseguró que la única vía para que el partido salga avante del conflicto que enfrentan sus dirigentes es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Autónoma de México (UNAM) se hagan cargo de las elecciones internas.

En sus redes sociales, Díaz Durán detalló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio al partido un plazo de 90 días para integrar un padrón completo y ese se cumple esta semana.

Rojas Díaz Durán exigió a las autoridades morenistas que soliciten al INE y la UNAM que apliquen 30 mil encuestas en todos los distritos electorales para elegir al líder nacional, dirigentes de los Comités Ejecutivos de Morena en municipios, alcaldías y estados.

"Ante esta profunda y penosa crisis que nos está enredando aún más, la única salida posible jurídica, política y estatutaria para salir del berenjenal en que nos metieron ambas, es que el INE y la UNAM organicen, en un plazo no mayor de 90 días, aplicar 30 mil encuestas", dijo.

Díaz Durán refrendó que buscará la destitución de la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, "por desacato a un mandamiento judicial de cumplimiento obligatorio del TEPJF".

Asimismo, criticó la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino, pues dijo, esa figura "no existe en el estatuto" y porque no ha recibido el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La próxima semana habrá en los hechos dos presidencias ilegales: una Presidencia Pirata y una Presidencia Patito. Si la presidencia provisional fuera legal, ¿por qué no lo felicitó, o por lo menos, le hubiera deseado suerte el presidente Andrés Manuel López Obrador?

"Pues porque no lo reconoce como tal, porque ese cargo es inexistente en el estatuto de Morena, y ni el INE ni el TEPJF lo podrán reconocer con la personalidad jurídica correspondiente, por lo que todo lo que decidan será patito", añadió.