Pide Sánchez Cordero frenar violencia de género desde municipios

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instó a las autoridades municipales a realizar acciones para prevenir la violencia de género en el país, pues consideró que, al igual que la pandemia del coronavirus es un problema de salud pública.

Durante su participación en el foro virtual Construyendo Mejores Condiciones de Vida, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la secretaria consideró que ante la pandemia del Covi-19 "debemos ocuparnos también de esta situación, de reducir la violencia de género, porque también la violencia es un problema de salud pública".

En este sentido, Sánchez Cordero dijo que los estados y los municipios deben asumir la responsabilidad de la seguridad y el bienestar de sus poblaciones, pero especialmente a nivel local se tendrían que reforzar las acciones para proteger a las mujeres.

"La instancia más cercana a la población es el municipio, es esta instancia de donde se deben de realizar las acciones más inmediatas, más cercana a la población, precisamente para evitar estas violencias, para que las mujeres tengan refugios, instancias gubernamentales a nivel municipal donde acudir para protegerse".

La ministra en retiro también hizo un llamado a no normalizar la violencia e impedir futuras agresiones contra las mujeres, ya que éste es un problema que no solo las afecta a ellas, sino a la relación de todos los mexicanos.

"Las condiciones de la mujer deben mejorarse, y hombres y mujeres debemos convencernos de que la violencia infligida a otra persona no forma parte de una relación humana sana, evitemos normalizar la violencia, evitemos que la violencia esté presente en nuestros hogares", señaló Sánchez Cordero.