Piden a adultos mayores consultar en internet dudas sobre vacunación

A unas horas del arranque de la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en las comunidades más alejadas del país, el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), Ricardo Cortés Alcalá, recomendó acudir a los centros de vacunación si tienen alguna duda, buscar en la página de internet del gobierno federal los documentos técnicos para saber si la vacuna les puede hacer más daño que bien y respetar a los que ya se registraron.

En conferencia de prensa para informar sobre el avance de la pandemia, el funcionario federal respondió que en caso de tener dudas sobre alergias graves que pudieran resultar en una contraindicación, se debe avisar a las brigadas Correcaminos en los módulos y ahí se analizarán las particularidades de cada caso.

Sin embargo, para saber cuándo la vacuna hará más daño que bien, pidió revisar la página de internet www.coronavirus.gob.mx.

"Sí hay cuestiones que son contraindicaciones absolutas, están puestas en la información técnica de la vacuna que está disponible en coronavirus.gob.mx. Estas contraindicaciones absolutas no se podrán aplicar la vacuna dado que en estas personas el riesgo es mayor que el beneficio que se obtiene, dado la contraindicación con que esta persona vive para no recibir una vacuna", dijo.

Mañana a las 08:00 de la mañana arranca la vacunación de adultos mayores de 60 años en 333 municipios de las zonas rurales del país, los más alejados y de mayor marginación.

Cortés Alcalá explicó que la determinación de vacunar primero a 3 millones de habitantes de zonas rurales se tomó porque se trata de personas que son o han sido aisladas o discriminadas, tienen menor probabilidad de encontrar un servicio de salud de segundo nivel o cuidados intensivos si así lo requirieran.

El objetivo es, "cubrir rápidamente a las personas con mayor vulnerabilidad", dijo. La vacuna reducirá en 80% las complicaciones y mortalidad en personas mayores de 60 años.

Tras reconocer estas situaciones de aislamiento, vulnerabilidad y discriminación en que se encuentran, el funcionario recalcó que la información sobre cuáles serán los 333 municipios que ingresarán en esta primera fase de vacunación masiva, se dará a conocer a través de la página de internet.

A los adultos mayores que no hayan recibido la llamada para citarlos a los módulos o que no se hayan podido registrar, les pidió acudir al módulo de vacunación, para que si no se han registrado lo hagan o se les informe que les va a tocar en algún momento, y que si ven mucha gente, regresen después.

Les recordó que evitar aglomeraciones está en sus manos y que pueden buscar la página de internet o conectarse a YouTube para escuchar las conferencias de prensa nocturnas.

"Probablemente sí hay riesgo de aglomeraciones, pero si somos ordenados, tenemos paciencia, queremos información y vemos que están las personas a las que ya les tocó la llamada y la cita, que ya están formadas, y hay otras personas queriendo solicitar información, pues puedo regresar días u horas después", recomendó.

"Puedo meterme a la página coronavirus.gob.mx, puedo conectarme a través del canal de YouTube para recibir información. Hay múltiples plataformas para acceder a la información y evitar en lo posible las aglomeraciones. Pero está en nuestras manos, todo está en nuestras manos".

Pidió esperar la llamada telefónica que les podría llegar en las próximas 48 horas, en caso de haberse registrado a través de la plataforma; y respetar a quienes sí se hayan registrado puesto que las dosis ya están distribuidas y se tiene definido a quién le va a tocar la vacuna y a quién no.

"Las dosis ya están distribuidas y se tiene definido a quién le va a tocar. Si no se han registrado y no se les ha llamado, les invitaría a tener más paciencia, habrá vacunas para todos en este país y llegarán poco a poco. Invitaría a la gente a que siendo ordenados vamos a tener una mejor estrategia operativa para llegar a la meta", dijo.

"Que no acudan y si acuden, se les registrará en mivacuna y si no tuvieran una CURP se les hará un registro a través de sus datos completos para que puedan acceder a su vacuna cuando llegue el momento. Esperemos que no haya muchos casos", pidió.

Destacó que el registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx no es obligatorio pero ha ayudado a la planeación de la estrategia operativa.

Hasta la fecha se han registrado alrededor de 4.8 millones de personas a través del portal; pero reconoció que puede haber duplicidades en el padrón de personas que recibirán la inoculación y que hubieran sido censados por casi 8 millones de personas en los registros de los programas de la Secretaría de Bienestar; sin embargo, se tomó la decisión de solamente dejar a las personas que se han registrado de forma voluntaria, "esto nos ayuda muchísimo para planear", dijo.

México acumuló 174 mil 207 muertes por Covid-19, lo que representa 436 nuevos fallecimientos a causa de la enfermedad; hay 64 mil 477 casos activos estimados en el país, mientras que un millón 548 mil 174 personas se han recuperado de esta enfermedad.