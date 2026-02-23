Piden a Cofepris y Profeco que retiren campaña de Coca-Cola
Solicitan a Cofepris y Profeco retirar la campaña por no exhibir sellos y leyendas de advertencia en publicidad.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La asociación civilEl Poder del Consumidordenunció a la empresa
Coca-Cola ante la Cofepris y la Profeco por infringir la ley con su campaña publicitaria iniciada este mes, denominada "Sintamos juntos", rumbo a la Copa Mundial 2026, y solicitaron que sea retirada de los medios de difusión.
"Es innegable que se trata de una estrategia publicitaria para posicionar su marca en un evento deportivo de alta audiencia, con un espectro tan amplio que alcanza al público infantil y adolescente", refirió Chantal Reyes, abogada del Poder del Consumidor.
Señalaron que viola los artículos 6 y 23 del Reglamento de la Ley General de Salud, que obligan a que toda publicidad sea congruente con las especificaciones del producto.
"Exigimos que tanto Cofepris como Profeco demanden el retiro, la suspensión inmediata y la prohibición de la campaña publicitaria ´Sintamos juntos´ de Coca-Cola por violar la ley al no exhibir los sellos y leyendas de advertencia en su publicidad", manifestó la asociación a través de un comunicado.
Afirmaron que también contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor, que ordena que toda publicidad debe mostrar de manera clara y visible la información de los productos, incluyendo los sellos de advertencia.
"No mostrar de manera clara los sellos y leyendas de advertencia en la publicidad de un evento de alcance internacional, además de vulnerar la regulación vigente... esto podría inducir a error o minimizar la percepción de riesgo asociada al consumo frecuente de bebidas azucaradas", explicó Chantal Reyes.
