Piden a diputados del PAN presentar una "contrapropuesta eléctrica"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, pidió este miércoles a las y los diputados de ese partido, crear una contrapropuesta eléctrica.

El objetivo es destinar los subsidios que la federación le otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a instalar paneles gratuitos en las casas de todos los mexicanos, así como utilizar los recursos que se destinan a la construcción de la refinería Dos Bocas a la creación de parque de energía eólica.

"Les pido que lancemos una iniciativa en la que le pidamos al gobierno que el recurso que se destina para los subsidios de la Comisión federal de Electricidad (CFE), se destinen para masificar la generación de energía eléctrica en todas las casas de las mexicanas y mexicanos a través de paneles solares, y sí, así si podríamos garantizar que la gente pague menos, que se genere energía eléctrica no contaminante, y que el recurso público se deje de estar gastando como está ocurriendo", puntualizó durante la inauguración de la reunión plenaria del PAN.

La propuesta, sostuvo, permitirá masificar la generación de energía eléctrica, al subsidiar el 100 % en paneles al consumo básico, y 50% al consumo medio: "y no subsidiar a quienes están en el consumo alto, porque tienen la capacidad para generar ellos mismos la inversión para generar la energía".

De igual manera, aseveró, la iniciativa debe buscar que los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en la refinería de Dos Bocas, "y más cuando las energías fósiles van de salida", se inviertan en parques de energía eólica sustentable.

"En México hay un vacío, hay un partido que tiene el nombre de Verde Ecologista, pero tiene todo menos lo ecologista, por eso asumámonos como el partido verdaderamente ecologista, medioambientalista en nuestro país", insistió.

Cortés Mendoza recordó que el próximo lunes instalarán el consejo de medio ambiente, liderado por con Gabriel Quadri, para generar más propuestas en la materia.

El líder albiazul aclaró que independientemente de la iniciativa, el PAN seguirá luchando con todo contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador; "sabemos lo que queremos y lo vamos a defender con toda fuerza, y lo que queremos es que la gente pague menos en su recibo de luz, que las energías sean limpias y renovables, que se atraiga inversión y se generen empleos que tanto se requieren.

Eventualmente podría ser una reforma a leyes secundarias, es lo que estamos dispuesto a negociar con el gobierno, acción nacional no se opone a todo"

Pide a legisladores cabildear con SCJN para dar marcha atrás a ratificación de mandato

En el evento, también celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya admitido a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó el PAN para eliminar la pregunta sobre ratificación de mandato. En esa materia, pidió a las y los legisladores "cabildear" con los magistrados.

"El ministro ponente ya nos está dando la razón, dice que la pregunta tergiversada es inconstitucional, lo que les quiero pedir es hacer cabildeo con la Corte, es fundamental ganar esa batalla, lo que pusieron en la ley para la revocación de mandato es claramente inconstitucional, hagamos este esfuerzo de hablar con los ministros de la Corte, es fundamental hacerlo, es necesaria que vayamos a decirles nuestras razones, nuestros porqués.

"No fue la oposición, no fue la sociedad civil, son ellos mismos los que están pidiendo la revocación de mandato, pero con la pregunta para una ratificación de mandato, una farsa que nos costará millones de pesos a los mexicanos", expresó.

De igual forma, celebró que en el máximo tribunal también haya admitido a trámite la acción de inconstitucional en contra del presupuesto: "Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos mostrando que es posible controvertir cuando no avanza de manera progresiva el presupuesto de la federación"

En Diálogo con federación, no permitirán que pateen el bote. Marko Cortés reiteró que el PAN continuará con las mesas de diálogo con el gobierno federal, pero advirtió que si hay cerrazón, se levantarán de las mismas.

"Las expectativas para mí, sinceramente, no son muchas, pero debemos intentarlo, en el momento que veamos que el gobierno federal está pateando el bote, está queriendo imponer su idea y no hay oídos que escuchen, en ese momento se acaban las mesas de diálogo, vamos para construir, llevar nuestra agenda y apostar por México, pero si no hay esa voluntad diremos con toda claridad que aquí estuvieron nuestras propuestas y el gobierno estuvo cerrado al diálogo".

Hay posibilidades de ganar elecciones. Finalmente, el líder panista aseveró que el PAN está en ruta de competencia para poder ganar las elecciones del próximo mes de junio en seis entidades del país. Pidió a las y los legisladores respaldar con todo a las y los candidatos.

"Vamos a apostar con todo a que la gente nos vea como una opción distinta, no entregada a gobierno, organicémonos para que todas y todos los diputados nos acompañen en campaña", concluyó.