Piden a gobierno federal detener violencia política contra candidatos

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD, que integran la coalición "Va por México", exigieron cesar la violencia política contra sus candidatos y parar las acciones cobardes orquestadas por el Gobierno Federal para intentar a la mala ganar las elecciones.

Afirmaron que arrestos recientes, detenciones y vinculaciones a proceso fuera de la ley, en periodo electoral y sin el debido proceso en contra de candidatos de la coalición, significan el más condenable uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestran que Morena sabe que perderán la mayoría en las próximas elecciones.

Al repudiar el "acoso policial" a Luis Cobo Fernández, candidato a diputado federal en Tehuacán, Puebla; la persecución política" a Jesús Giles, candidato a presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla; y la "detención ilegal" de Rogelio Franco Castán y de Gregorio Gómez Martínez, candidatos a diputado local y presidente municipal en Veracruz, respectivamente, los líderes de los tres partidos advirtieron que estos atropellos a la ley ponen en riesgo la realización de elecciones democráticas.

"Por eso le exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de Morena, se conduzcan dentro de la ley para que se garantice en cada entidad la democracia, y no se intervenga indebidamente en el proceso electoral.

"Demandamos un juego democrático limpio, que se deje de hacer uso faccioso de los Ministerios Públicos de las entidades para aniquilar a sus opositores, además reiterar se respete al árbitro electoral", manifestaron.

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD señalaron que al presidente de la República se le olvida que los atentados contra los candidatos, sin importar su filiación partidista, no solo vulneran derechos individuales, sino que laceran la democracia mexicana y el derecho de la ciudadanía a elegir el rumbo del país.

"Los partidos de la coalición ´Va por México´ exigimos que en lugar de invertir los recursos del Estado mexicano en fabricar expedientes y casos inexistentes, el gobierno federal debe activar protocolos de seguridad para que tanto la ciudadanía como las y los candidatos de cualquier partido político tengan la certeza de que su integridad no correrá riesgo en estas elecciones".

Finalmente acusaron a Morena de estar "empecinado en hacerle creer a la ciudadanía que si gana la mayoría de los puestos de elección popular, ganó la democracia; si no, hubo fraude".