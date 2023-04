Piden a ministros atiendan amparo para cubrir plazas del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL). - Tras no cubrirse las tres vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Alianza de Medios Mx hizo un llamado a partidos del Senado y a ministros de la Corte, a través de un comunicado, para que dicten las medidas necesarias y que dicho órgano continúe en funciones.

"Pedimos a los ministros de la Corte que, en atención al amparo presentado ante esta situación crítica, dicte las medidas precautorias pertinentes para que el Inai pueda seguir cumpliendo con sus tareas", se lee en una parte del comunicado.

Según un artículo publicado por la Alianza de Medios, piden de forma puntual a las representaciones partidistas en el Senado, a ser sensibles ante el daño que su omisión provoca en el clima democrático en México.

Es importante mencionar que el Inai ha resuelto más de ocho millones de recursos, desde que inició labores en el 2003, describen en su texto.

Primera vez en 20 años que el INAI no sesionó. Otro punto que destacan en el comunicado es que durante el tiempo que dicho órgano ha estado activo, es decir, más de 20 años; ésta es la primera vez que no ha podido asistir a una sesión por falta del número mínimo de comisionados que prevé la ley.

Al respecto, la comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, escribió en un tuit que el INAI no pudo sesionar por falta de quórum.

"Hoy el Pleno del INAI no podrá sesionar por falta del quórum legal para hacerlo. En esta Sesión Pública se resolverían, en promedio, 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado mexicano", publicó.