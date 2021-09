Piden a SHCP "convencer" a AMLO para cambiar política económica

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, diputados de oposición le pidieron "convencer" al presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el rumbo de la política económica del país.

En su participación en la tribuna, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ignacio Loyola Vera, advirtió que en México "se respira un ambiente de incertidumbre" y que "el pueblo no está feliz, feliz, feliz".

"Como van las cosas, esta administración puede ser recordada por destruir la esperanza de millones de mexicanos. Nosotros le pedimos que convenza al presidente, convénzalo, no hay otros datos, es la realidad. Los mexicanos no queremos un tlatoani autoritario y vengativo, queremos a un estadista, que mire lejos y sea estadista. Confiamos que lo convenza y no vaya a ser usted el convencido para seguir igual", le solicitó.

En su oportunidad, Olga Luz Espinoza, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que hoy más que nunca "nuestra estabilidad económica pende de un hilo", "que a capricho de un solo hombre podría dejar al país hecho pedazos".

Aseguró que a tres años de iniciado el actual gobierno, México está a nada de perder el grado de inversión y denunció, además, la desaparición de fideicomisos y programas.

Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso al secretario recuperar el programa de Pueblos mágicos, estancias infantiles y los recursos del Fonden.

"Es necesario, pongámonos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias y entendamos hoy que mujeres, niñas y niños, estudiantes, comerciantes, obreros (...) y campesinos, no pueden esperar más tiempo", indicó, mientras que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, aseveró que este gobierno "traicionó las expectativas de las personas" y "ha sido un gobierno que no ha hecho un país más igual, sino más desigual".

Por su parte, los partidos de la autonombrada Cuarta Transformación aseguraron que este gobierno "ha sido el mejor de la historia".

Erasmo González, de Morena, sostuvo que el gobierno de la 4T priorizó en todo momento la atención de los más vulnerables e históricamente marginados por las administraciones anteriores, ya que en lugar de condonar impuestos a los grandes contribuyentes, entregó recursos directos a la MiPyMes a través de las tandas y microcréditos del bienestar; y en lugar de cargar con mayores impuestos a la clase trabajadora, combatió las actividades de evasión fiscales y no creó un solo nuevo impuesto.

"Es claro que estas decisiones fueron las correctas, porque podemos observar que para el segundo trimestre de 2021 ya se ha recuperado 98% del nivel que la actividad económica presentó antes de la crisis del Covid-19. Estamos convencidos que durante este momento histórico, el más complicado durante los últimos 100 años, México cuenta con el mejor gobierno de su historia", declaró.

Del mismo partido, Carol Altamirano consideró que el paquete económico está hecho con un profundo sentido de justicia, "porque tiene un carácter redistributivo y un ánimo contracíclico con fuertes inversiones en el sur de nuestro país".

Destacó que contiene un gasto de inversión de casi un billón de pesos, de los cuales, buena parte se destinará a proyectos regionales; un incremento de más 41 mil millones al sector salud; un incremento del 15% para el Insabi; casi 29 mil millones de pesos para el programa de vacunas; y más de 470 mil millones de pesos para programas sociales.

Finalmente, Luis Alberto Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró que los recursos para proteger el medio ambiente hayan crecido en 2%, poniendo énfasis en los rubros relacionados con la administración del agua, el tratamiento de aguas residuales y el drenaje.

"Por ello, los diputados del Partido Verde vemos un proyecto de presupuesto que promueve el gasto eficiente, que permite el desarrollo incluyente y sostenible que permite generar mayores oportunidades para todo nuestro México", concluyó.