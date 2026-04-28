Piden al SAT aclarar inconsistencias en devolución de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a esclarecer las inconsistencias que, afirman, se han encontrado en la cuenta CLABE de algunos

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, para que puedan recibir suA través de unpromovido por else pide a la SHCP, por conducto del SAT, a transparentar losde cuentas CLABE.También paradel sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025.En los últimos díashan denunciado que suestá en revisión debido a que lay de Valores encontró inconsistencias en su cuenta CLABE para recibir el depósito del reembolso.Ante esa situación elconsideró importante que informen a la opinión pública sobre losutilizados para determinar inconsistencias en cuentas CLABE dentro del proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.Lo anterior con el fin de que lospuedan identificar y realizar las correcciones necesarias en suSe pidelas posibleso inconsistencias en los sistemas de validación de cuentas CLABE que afectan el proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.Además, se les pide simplificar y fortalecer de forma inmediata, los mecanismos digitales existentes para laen cuentas CLABE y devoluciones no pagadas, especialmente en beneficio deque no cuentan con e. Firma vigente.