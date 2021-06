Piden ayuda a AMLO por presuntas agresiones del gobernador de QR

La alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristáin, lanzó un llamado de auxilio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los integrantes de su gabinete, ante el acoso político, violencia de género, actos de homofobia, lesbofobia y misoginia que dijo haber sufrido desde hace tres años de manera sistemática por parte del gobernador Carlos Joaquín González.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la presidenta municipal, quien compitió por la reelección, denunció que el mandatario estatal intensificó estas agresiones con motivo del proceso electoral del 6 de junio, utilizando para este fin todas las herramientas y recursos del gobierno estatal.

"Temo por mi vida, por la de mi familia y la de mis colaboradores. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González transgredió las reglas de la política, metiéndose con nuestras familias, agrediendo, acosando y violentándolas. Hoy tocaron mi vida, mi casa, mi familia y es por eso que pido un gran auxilio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a todo su gabinete les vuelvo a pedir auxilio porque en Solidaridad nos quieren asesinar y es el gobierno estatal", expresó.

Acompañada de Irazú Díaz y Carlos Saucedo, representantes de la diversidad sexual de Morena, Laura Beristaín aseguró que no se callará ni dejará de denunciar al gobernador, "pues eso es lo que él quiere y hoy estoy aquí para expresarlo, mañana me presentaré ante la Secretaría de Gobernación para continuar con esta ruta de defensa de mi persona, de mi familia, mis colaboradores y en contra de la elección fraudulenta que se llevó a cabo el pasado 6 de junio en Solidaridad, Quintana Roo. No estoy jugando, se equivocaron y continuaremos hasta el final", advirtió.

La alcaldesa subrayó que lo que busca con su equipo jurídico y de gobierno, además de proteger su vida, es limpiar la elección y que se respete el voto de los ciudadanos, "para que no arrebaten en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas".

Acompañada también de su vocero de campaña y su representante jurídico, Emiliano Ramos y Héctor Nava, respectivamente, Laura Beristaín relató el allanamiento que sufrió en su hogar los primeros minutos del 6 de junio por parte de un comando armado de miembros de la Policía Estatal de Quintana Roo; además detalló que una veintena de sus colaboradores más cercanos fueron tomados como presos políticos, cinco de los cuales continúan en prisión.

"Con mi equipo jurídico voy a continuar buscando la solución para sacarlos de prisión, porque les hicieron expedientes que ni siquiera nos han dejado revisar y ya están presos y sujetos a un proceso por dos años privados de su libertad. Fueron detenidos de forma totalmente arbitraria y con argumentos sustentados en mentiras con el único objetivo de amedrentar e intimidar nuestra participación el día de la elección", sostuvo.

"Voy a seguir comunicando esto para que a nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cada día le llegue la información de lo que realmente está pasando en el municipio de Solidaridad y en el estado de Quintana Roo. Una Barbarie impuesta por el gobierno del estado que está empeñado en gobernar a como dé lugar el municipio de Solidaridad", manifestó la alcaldesa.

Denunció que el gobernador Carlos Joaquín intentó imponer a través del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (IEEQROO), instancia electoral de la cual tiene pleno control, una Ley Mordaza al propio presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a la secretaria general, Citlalli Hernández, y a ella misma, "dictando medidas cautelares para que no se mencione que fue él, Carlos Joaquín, quien orquestó el fraude electoral en el municipio de Solidaridad".

Beristáin señaló que continuará con esta ruta para limpiar la elección en su municipio y en defensa de sus derechos, una lucha pacífica y por la vía legal en la que agotarán todas las instancias legales, porque dijo, "nos asiste la razón, es por eso que hemos acudido a todas las instancias para que se respete la legalidad".

Agradeció el apoyo y acompañamiento del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de la secretaria general, Citlalli Hernández, así como de los integrantes de los grupos parlamentarios del partido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

"La elección en Solidaridad debe limpiarse. A estas alturas, en nuestra democracia no debe permitirse el fraude, la violencia política de género y la represión. No vamos a permitir que se viole la voluntad popular. Recurriremos a todas las instancias que la justicia electoral nos permite y de manera pacífica expresaremos nuestro rechazo a este intento de golpe autoritario a la democracia por parte del gobierno de Quintana Roo", finalizó la alcaldesa de Solidaridad.