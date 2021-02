Piden en NL no hacer "chanchullo" para brincarse fases de vacunación

Largas filas de adultos mayores se formaron en los módulos que se instalaron este jueves en García para la aplicación de la vacuna Pfizer, situación que el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, atribuyó a que acudieron personas de otros municipios del área metropolitana, y que algunos quisieron hacer "chanchullo" al llevar a sus padres aunque no viven con ellos y de quienes sin tener la edad pretenden hacerse pasar como parte del grupo etario considerado para esta fase de vacunación.

El funcionario hizo un llamado a la población a que espere su turno y respete los lineamientos que han establecido las autoridades en el Plan Nacional de Vacunación, porque si no son del municipio que esté contemplado para la inmunización, no se les va a aplicar la vacuna.

Enfatizó que debe haber orden, disciplina y respeto, aunque reconoció, sé que están urgidos, que buscan su sobrevivencia, pero en este momento no hay suficientes vacunas. Por eso al enterarse que se aplican en algún lugar, acuden desde diversos partes de la zona metropolitana y las pocas dosis disponibles, comparó, "son como una canasta de pan entre hambrientos y como un bote de agua en el desierto".

Expuso De la O: "sabíamos que íbamos a tener algo de problema porque se anunció en redes sociales que iba a ser la vacunación en García, y me di cuenta que muchas personas de otros municipios iban acudir a vacunarse, principalmente de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, de Juárez, de Cadereyta, todo mundo quiso ir a García, y no se puede porque no hay un numero de vacunas suficientes para aplicar a toda la población".

Declaró que el proceso cada vez más rápido, los pacientes llegan, tienen que registrarse, se anotan sus datos y se aplica la vacuna, luego hay que esperar 30 minutos en observación por si hay algún evento adverso serio. "Esto nos ha detenido el proceso de vacunación, no podemos poner la vacuna y que se vayan a sus casas, no es como la influenza, aquí se necesita un registro porque a 21 días toca una nueva dosis, y tenemos que saber a qué persona se le puso la vacuna, para ponerle la segunda dosis", comentó.

Agregó que están trabajando intensamente con el gobierno federal, con el ejército que es responsable de resguardar, la Secretaría del Bienestar, y de Salud que es el área operativa que aplica las vacunas, todos en equipo para darle celeridad, "pero hoy fueron miles y miles de personas, decidimos dar mil 200 por día en tres módulos, y la vacunación en García será jueves, viernes y el sábado para un total de nueve mil 700 dosis para ese municipio.

"Así que, por favor, si no residen en ese municipio, no vayan a vacunarse, ¿qué sucedió?, que hay gente que tiene una quinta, y dice voy a ir allá, pero su credencial de elector dice que viven en Monterrey, eso es lo que nos sucedió".

Asimismo, hay algunos adultos mayores que tienen a sus hijos en García y le dicen al papá y a la mamá que viven en otro municipio, ven a vacunarte acá, al cabo te presto el recibo del agua o la luz y dices que aquí vives, pero llegan con nosotros, vemos el recibo y les decimos, esto no vale porque su identificación oficial dice que usted vive en Cadereyta, agregó De la O.

Además, aseveró, van personas que dicen tengo 62 años, pónganme la vacuna; "pero nos damos cuenta que tienen 55, los rechazamos porque hay que poner orden, disciplina, respeto".

Entonces por favor, dijo, ahorita las vacunas son solamente para las personas que viven en García, no hagan chanchullo. "Sé que son una canasta de pan entre hambrientos, un bote de agua en el desierto, y pues esto es cuestión de sobrevivencia", pero hay que esperar a que lleguen a su municipio y para el grupo de edad al que pertenecen.