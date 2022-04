Piden hacer caso omiso a mensajes sobre cacería de mujeres en NL

Ante los recientes casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León hizo un llamado a la población a no hacer caso de mensajes y audios que circulan en redes sociales sobre una presunta caza de mujeres en la entidad.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscalía indicó que "han aparecido mensajes y audios en redes sociales señalando secuestros de mujeres o trata de personas. Esos mensajes son falsos y buscan crear miedo o confusión. Busquemos fuentes certeras de información para tomar nuestras decisiones".

En otro comunicado señaló que "No existen indicios comprobados que indiquen que existan secuestros o trata de peonas en los recientes casos de personas no localizadas reportadas ente esta autoridad".

Agregó que en la mayoría de los casos, según las investigaciones del Grupo de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía, "se trata de partidas voluntarias derivadas de situaciones que aún se investigan".

Precisó que de 18 reportes de mujeres desaparecidas, 10 ya fueron encontradas, cinco más están en investigación "con datos e ubicación, pero que aún no han sido localizadas" y tres más que por su reciente denuncia se encuentran en la fase inicial del protocolo de búsqueda.

En la última semana dos casos de mujeres jóvenes desaparecidas han generado preocupación de la población.

María Fernanda, de 27 años de edad, desapareció el domingo 3 de abril, luego de estar en un convivio con sus amigos, del cual salió para llevar a uno de ellos a ver un auto que pretendía comprar. Su cuerpo fue encontrado el viernes siguiente en un domicilio de Apodaca y el sábado se informó oficialmente que fue encontrada sin vida.

El mismo viernes 8 de abril, Debanhi salió con dos amigas a una fiesta y lo último que se supo de ella es que quedó sola en una carretera la madrugada del sábado. Hasta el mediodía de este martes se desconocía su paradero.

Ante esta situación, colectivas feministas han levantado la voz en redes sociales y tomado las calles para protestar por lo que consideran una mala actuación de las autoridades, en particular en el caso de María Fernanda, ya que sus padres localizaron el teléfono de la joven en un domicilio de Apodaca, gracias al GPS, un día después de su desaparición; las autoridades catearon el lugar cuatro días después y encontraron el cadáver.