Piden investigar papel de Cienfuegos en desaparición de normalistas

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una carpeta de investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda por el Caso Iguala.

Cienfuegos Zepeda regresó al país el pasado miércoles, tras la intervención diplomática de México por la que una jueza de Estados Unidos desestimó los cargos de narcotráfico y "lavado" de dinero el exsecretario de la Defensa Nacional permanecía detenido en aquel país.

El vocero de los padres y madres de los 43, Felipe de la Cruz, dijo que la decisión del gobierno de Estados Unidos de desestimar los cargos contra Cienfuegos, pese a que había "pruebas sólidas", los tomó por sorpresa.

"Pero sabemos que las relaciones diplomáticas y las relaciones entre los países caen en la corrupción porque para nosotros eso es corrupción: que llegue al país como si no hubiera hecho nada", dijo el vocero.

De la Cruz pidió al presidente y la FGR que abran una carpeta de investigación contra Cienfuegos para que se investigue su responsabilidad en el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas.

"Para nosotros, el general Cienfuegos tiene mucha responsabilidad en los hechos de la noche de Iguala, por proteger a los soldados que participaron esa noche. Lo hemos denunciado desde el inicio: el Ejército tiene mucho que ver en los crímenes de esa noche", subrayó.

—¿Qué se le implique directamente en la desaparición de los normalistas?

—Sí. Por omisión o por proteger a los soldados; para nosotros tiene mucho que ver.

—En el sexenio pasado se protegió al Ejército; ¿no parece que otra vez este gobierno lo esté protegiendo?

—Nos parece que es parte de la misma política del país que se ha ido implementado por diferentes gobiernos. Pero hoy nuestra exigencia es que, sea quién sea, se le castigue. Y ese es también el compromiso del presidente: impunidad cero. Ahorita el capital [José Martínez] Crespo está siendo procesado y esperamos que pronto el exsecretario de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) tenga que ser investigado y castigado porque tiene mucho que ver en el caso de los normalistas.

—Esta defensa por el general Cienfuegos, ¿no pone en riesgo el compromiso del presidente de investigar a todos, incluidos los militares?

—Para nosotros, el riesgo está latente. El presidente hizo el compromiso de que no habrá impunidad y de que, fuera quien fuera, el responsable tendría castigo. El presidente ha dicho que la verdad no debilita las instituciones; entonces, que cumpla su compromiso.

—¿Va ser una buena prueba para el presidente poder implicar al general en el caso Ayotzinapa?

—Sí, el 26 de septiembre una madre le dijo que no nos fallara. Eso [implicarlo] le ayudaría mucho al presidente a fortalecer las políticas de su gobierno.

Tras desestimarse los cargos en su contra en Estados Unidos, Salvador Cienfuegos ingresó a México sin ningún cargo. Sin embargo, el gobierno federal y la FGR anunciaron que será investigado.

Cienfuegos Zepeda era el titular de la Sedena cuando, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala y desaparecidos por presuntos criminales y policías municipales.

Desde entonces se cuestionó el papel del Ejército por no haber intervenido para detener los ataques e incluso se le ha señalado de ser parte de las agresiones.