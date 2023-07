Piden justicia para el comunicador Arturo Zárate Vite

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Para que se analice a fondo el expediente del comunicador Arturo Zárate Vite, periodistas y defensores de derechos humanos, difundieron dos videos en los que piden que prevalezca la verdad y no se utilice el sistema de justicia para agredirlo.



El caso de Zárate Vite, data desde hace más de 10 años, está siendo revisado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por los ministros y ministras Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carranca y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.



"Me siento muy orgullosa de contar con la participación siempre oportuna, con el comentario siempre preciso y veraz de mi compañero Arturo Zárate Vite, cada mes en nuestro programa Maru Rojas en Fórmula. Una persona que me muestra todos los días su profesionalismo, su rectitud. Un amigo que quiero, entrañable, y que dentro de la profesión del periodismo no se vale que estemos siendo víctimas de acoso, por ninguno de los dos géneros. Es por ello que todo mi apoyo, solidaridad y respaldo a este gran amigo, gran profesional, pero sobre todo gran ser humano de la comunicación".



El exvocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien fue acusado por abuso sexual, delito que asegura no haber cometido, ha ocurrido en dos ocasiones una resolución de inocencia por parte de distintas autoridades.



La contraparte nunca apeló los fallos a favor del periodista. Sin embargo, el proceso fue reabierto y revertido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.



Zarate Vite comenta que se le quiere imponer una sanción carcelaria de cinco años tres meses por un delito que, asegura, no cometió y por el que acusa que fue torturado cuando estuvo en el Altiplano.



"Fue tal el daño que me hicieron que me atreví a denunciar ante el juez. Y eran evidentes los daños que me habían provocado. Me golpeó hasta el jefe de Seguridad del Altiplano", relata.