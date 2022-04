Piden justicia para Itzel, estilista asesinada en El Fuerte, Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., abril 21 (EL UNIVERSAL).- En el pueblo mágico de El Fuerte, con el reciente asesinato de la joven Itzel "N", de profesión estilista, cuyo cuerpo estaba en proceso de ser sepultado en el patio de una casa, suman dos el número de feminicidios cometidos en este mismo municipio en este año, por lo que familias, con pancartas y globos de colores, salieron a reclamar justicia.

Según los registros, en el mes de febrero pasado en este mismo municipio, la joven madre Esthela Yaneth "N", de 24 años de edad, fue encontrada por sus familiares gravemente herida a golpes, por lo que tuvieron que trasladarla a un hospital de la ciudad de Los Mochis donde falleció, por lo que se notificó de su deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La tarde de este jueves familiares y amigos de Itzel "N", de 21 años de edad y originaria de la comunidad de Chinobampo, con residencia en la cabecera municipal del Fuerte donde trabajaba en una estética, marcharon por las calles con pancartas y globos blancos y morados para exigir que se aceleren las investigaciones de su asesinato y no se permita que el presunto homicida identificado como Hueman "N" quede en libertad.

En su manifestación reclamaron la tardanza de los peritos de la Fiscalía General del Estado para ingresar al inmueble donde la joven fue privada de vida y presuntamente había sido colocada en una excavación para sepultarla en forma clandestina.

La fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, dio a conocer que el cuerpo de esta joven encontrado en el interior de una vivienda en la colonia centro de El Fuerte ya fue entregado a su familia y se continua trabajando en la carpeta de investigación para solicitar al juez la orden de aprehensión contra el probable responsable del homicidio.

Aclaro que hay una persona detenida por parte de la Policía Municipal por faltas al Bando, la cual no se ha puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien trabaja cuidando el debido proceso.

La titular del Órgano Autónomo de Justicia precisó que no hay detención en flagrancia de nadie, por lo que se tuvo la necesidad de solicitar orden de cateo e ingresar al inmueble, donde se tenia información de que en su interior estaba una joven reportada como desaparecida.

Elizabeth Chía Galaviz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, dijo que es inaceptable lo que esta pasando con las agresiones a mujeres en el estado, con desapariciones y asesinatos, como el más reciente de Itzel, el cual se convierte en el segundo feminicidio que se registra en el municipio de El Fuerte.

Comentó que preocupa que pese a que en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato se tiene vigente una Alerta de Género, sigan ocurriendo este tipo de delitos, en los que se debe trabajar más para prevenirlos.