Piden no revictimizar a la menor y dejar de compartir el video

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Reproducir el video en el que golpean a Norma Lizbeth forma parte de la revictimización, ya que impacta en la memoria digna de la víctima, afecta el luto de su familia y promueve conductas de extrema violencia, así lo explicó Ana Luisa Ávila, activista y criminalista experta en investigación sobre casos de violencia de género.

El video en el que Azahara "N" golpea a su compañera de clases de la Escuela Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, ahora sabemos que no es una pelea.

Y aunque no lo fuera, "es una exposición innecesaria a la violencia", se trata del momento en el un grupo de adolescentes se burla, carcajea e incita a otra joven a agredir a su igual, a tal grado que le causó la muerte.

Lo que convierte al video en un hecho cruel, un espectáculo que "normaliza la violencia, promociona la venta o sexualización de la violencia contra mujeres", por lo que no debería ser reproducido ya que Norma Lizbeth merece una memoria digna.

Ávila asegura que una persona tiene tres derechos fundamentales que son la memoria, acceso a la verdad histórica y la no repetición, no sólo porque afecta en la investigación de un hecho delictuoso, sino porque respetar estos derechos nos lleva a un cambio y modificaciones de conducta.

"Actualmente tenemos una normalización extrema de la violencia porque es cotidiano ver contenido y noticias de privaciones de la vida de infancias y mujeres. Ningún tipo de violencia se debe difundir, promover o justificar", comentó la criminalista.

Además, la activista hace hincapié en la responsabilidad de las instituciones educativas para prevenir la violencia. "No sólo es hablar, sino un trabajo integral de las autoridades y los adultos a cargo".

Azahara "N" es ingresada a la Quinta del Bosque por el presunto homicidio

Debido a que los familiares de Norma Lizbeth se manifestaron comenzó a conocerse el caso, y aunque el video, que todos creyeron era una pelea, sirvió para la viralización del caso, este ya cumplió su función.

Por lo que ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que detuvo la madrugada de este, 18 de marzo a Azahara "N" como presunta responsable del homicidio calificado de su compañera.

Tras un cateo en su domicilio ubicado en la colonia Santa María Cozotlán, Municipio de Teotihuacán. La niña de 14 años, fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque, el único Centro de Internamiento para Adolescentes en el Estado de México.