Piden no salir a las calles por bloqueos y balaceras en Nuevo Laredo

REYNOSA, Tamps., mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde se reportan bloqueos y balaceras en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas hizo un llamado a la población a través de sus redes sociales para no salir a las calles.

En su mensaje escribió: "Familia, tenemos SDR en diferentes sectores de la ciudad. Les pido de favor no salir por el momento de casa o sus centros de trabajo si no es necesario; estoy en coordinación con las autoridades. Los mantendré informados".