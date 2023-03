Piden para Muñoz Ledo la Belisario Domínguez

CIUDAD DE MÉXICO. - El próximo 23 de julio, Porfirio Muñoz Ledo cumplirá 90 años. Su nombre vuelve a estar en la arena política como una propuesta para recibir la medalla Belisario Domínguez 2022, máxima distinción otorga el Senado a una mexicana o mexicano por su aportación a la patria o la humanidad.

Al respeto en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo afirma de manera categórica que sería un “poco autoritario”, si hubiera alguna autoridad o alguna instancia dentro del gobierno que tratara de impedirlo.

“No lo creo, pero lo preveo”, asegura. “Obviamente no voy a sacar ningún provecho político de esto que nadie se espante. Si me quieren premiar y me reconocen, bueno; si no, hay otras instancias. La primera vez que recibí un doctorado honoris causa, dije lo mismo; cuando uno recibo una medalla, una presea, es porque la mereces, si no la merezco ahora espero llegar a merecerla”.

Muñoz Ledo, expresidente de Cámara de Diputados, exembajador, exsecretario de Estado y excandidato a la Presidencia señala que esa decisión solo le corresponde al Senado.

“La Medalla Belisario Domínguez es el premio cívico más alto que hay en el país.