Piden proceso justo para trabajador del Senado, tras su detención

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Senadores de distintas bancadas expresaron su preocupación porque la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, pudiera tener algún trasfondo político y pidieron que se resuelva con apego a derecho y con base en el principio de presunción de inocencia.

El Grupo Plural del Senado confió en que sea un juez valiente e imparcial y no uno de consigna, el que valore el caso del acusado de homicidio doloso, para que determine su situación legal sin presiones de ningún tipo y conforme a derecho.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, se mostró optimista para que la detención de Del Río Virgen no se trate de un mensaje político "para sus jefes".

"Ojalá lo resuelva un juez valiente e imparcial, como los que no le gustan de repente, en ocasiones, a la 4T. Eso es lo que nosotros le deseamos a alguien que está en un problema, el del señor Del Río, un juez imparcial y valiente. (...) El Grupo Plural se pronuncia porque el caso lo vea, y le deseamos que sea un juez valiente e imparcial como los que luego critica Morena", señaló.

Martínez destacó que en estos casos es donde cobra importancia la figura de un juez federal imparcial, por la que él, recordó, luchó desde el Senado, sin que tuviera respaldo del grupo mayoritario al que pertenecía.

"Yo he peleado en la tribuna del Senado por jueces imparciales, por jueces valientes, por jueces de no consigna, y me han dado la espalda. Morena me dio la espalda a mí, yo peleé por una reforma judicial auténtica de jueces federales, precisamente para casos como estos. Yo he peleado por jueces imparciales", enfatizó.

Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que no debe politizarse la justicia y llamó a respetar las garantías procesales y el derecho de audiencia de Del Río Virgen y que el Poder Judicial del estado de Veracruz haga valer el estado de derecho. "Que sean los datos de prueba los que puedan decir si es que hay algún tipo de responsabilidad, datos de prueba fidedignos, sólidos", pues, dijo, de lo contrario debe ser puesto en libertad de manera inmediata con un auto de no vinculación a proceso.

Mancera expresó su extrañeza de que el secretario técnico de la Jucopo haya sido detenido de manera repentina, ya que "es una persona que aquí a todos nos consta que ha estado trabajando permanentemente y que por supuesto, ante cualquier llamado, hubiera acudido, tiene un domicilio conocido, es una persona pública, entonces no entendemos por qué el procedimiento de orden de aprehensión en estos términos".

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, advirtió en redes sociales que "garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia", por lo que confió en que este caso se resolverá de esa manera.

Detención está alejada de la legalidad: Presidente de la Junta de Coordinación Política

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), habló sobre la detención de su colaborados José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de dicho órgano legislativo por el presunto delito de homicidio de Remigio "René" Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones, horas antes de las elecciones de junio pasado.

La detención es un acto de abuso de poder y de autoridad y una flagrante violación a los derechos humanos, acusó el líder de la bancada de Morena.

Tras la aprehensión de su colaborador, acusado de presunta responsabilidad en el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz, el senador Monreal denunció que este hecho es un ejemplo de lo qué pasa cuando la justicia se politiza.

"Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento, y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente, esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado (donde) la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El estado atraviesa, igualmente, un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes", subrayó.

En un video publicado en redes sociales, el presidente de la Jucopo advirtió que no va a ceder en la exigencia para que cese el clima de terror y persecución que vive Veracruz, pues no lo merecen sus habitantes.

"¡Pobre Veracruz!, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos", expresó.

El legislador aseguró qué hay constancia del prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen, "y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años".

"Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo, hay que reclamar con honor, sin temor. Qué lamentable que la etapa del Pitecántropos Pekineses haya retornado a Veracruz", remarcó.

Ricardo Monreal recordó que hace unos días se logró la liberación de seis jóvenes que habían sido encarcelados por el delito de ultrajes a la autoridad, lo que evidenció una vez más los excesos y los abusos de poder en Veracruz, además de que se demostró que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos. "Con ello fue evidenciado el clima social y político que viven las veracruzanas y los veracruzanos", remató.

Detención de José Manuel del Río Virgen. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, detuvieron a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, por el presunto delito de homicidio de Remigio "René" Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones, horas antes de las elecciones de junio pasado.

La Fiscalía de Veracruz señaló que "respetando sus derechos humanos y el debido proceso", Del Río Virgen será presentado en audiencia inicial ante el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 414/2021.

Por este crimen, el 23 de junio fue detenido Omar Ramírez, jefe de campaña de Tovar, como principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato; posteriormente fue arrestado otro sujeto, identificado como Gustavo "N", por su probable involucramiento en los hechos delictivos.

El senador ha reclamado en reiteradas ocasiones que dicho delito, aprobado por la mayoría morenista, es inconstitucional y llamó a derogar de manera inmediata.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó recientemente a Monreal de pretender defender a delincuentes, lo que avivó el conflicto entre ambos morenistas.

Asesinato del candidato "René" Tovar. El candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones (norte de Veracruz), "René" Tovar fue asesinado a tiros en su domicilio el pasado 5 de junio.

En aquel entonces fuentes policiales informaron que un grupo de sujetos armados supuestamente pretendió plagiarlo, pero durante la agresión dispararon en su contra.