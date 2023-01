Piden sanción contra asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reunió para discutir el caso del supuesto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel y los "probables conflictos legales".

El Consejo de la Facultad de Derecho también revisó el caso de la maestra Martha Rodríguez Ortiz, quien dirigió las tesis de la ministra, así como la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

En un comunicado, la escuela informó que el consejo técnico acordó instruir a la comisión de ética para que resuelva, de manera expedita, "el procedimiento disciplinario a que haya lugar, respecto ala actuación como directora de las tesis y sinodal de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, con apego estricto a la normativa".

Dice además que la comisión emitirá un dictamen al consejo técnico que definirá "la situación de dicha académica en esta facultad".

En su comunicado, la Facultad de Derecho no habla en particular de la ministra Esquivel.

UNAM acuerda medidas para evitar el plagio de tesis profesionales. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, presidió el pasado 6 de enero, una sesión del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, en la que se acordaron diversas medidas para evitar el plagio de tesis.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios precisó que los acuerdos son:

1.- Las facultades y escuelas de la Universidad, tomando en consideración las características particulares y la naturaleza de cada entidad, analizarán y, en su caso reformarán, los reglamentos de exámenes profesionales y titulación para incluir la revisión del borrador de la tesis a través de programas de cómputo especializados (softwares) en la detección de plagio, como requisito previo a la autorización del sínodo para presentar el examen profesional.

2.- Exhortar a los programas de posgrado que aún no utilizan estos programas de cómputo para que analicen con ellos los borradores de las tesis de grado, antes de proceder a la integración de los jurados respectivos.

3.- Se desarrollará una campaña informativa de sensibilización sobre la importancia de la integridad académica y la gravedad de la comisión de plagio, entre los alumnos de los diferentes años de las licenciaturas, particularmente en aquéllos que estén próximos a egresar de sus estudios y opten por la presentación de la tesis o de un informe escrito como modalidades de titulación, además de que se impartirán cursos de capacitación al personal académico, con el fin de entender y contender de la mejor manera con situaciones que eventualmente lleguen a presentarse.