Piden senadores del PAN comparecencia de Alejandro Gertz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en el Senado solicitará la comparecencia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por las evidencias de que ha presionado a un ministro de la SCJN y hay interrogantes, pero sobre todo preocupación sobre su actuación.

"No vemos imparcialidad, por el contrario, vemos atención a una agenda personal partidista y política de revanchismo, de venganza", destacaron en un comunicado

Más allá del origen de las filtraciones y lo criticable que pueda ser, lo más grave es el fondo.

Las grabaciones ventiladas ayer revelan varias cosas sumamente preocupantes:

El Fiscal ha obtenido de manera anticipada a lo que dispone la ley, un proyecto de resolución de la Suprema Corte, en un asunto en el que tiene interés personal, vulnerando el debido proceso, y confiriéndole una ventaja indebida

"Hay que recordar que la cuñada del fiscal, Alejandra Cuevas, de 68 años, está en la cárcel acusada por haber participado presuntamente en el homicidio del hermano del fiscal", agregaron los senadores que coordina, Julen Rementeria.

Se deja en evidencia que el Fiscal ha tratado de presionar a un ministro, para que resuelva en determinado sentido un asunto, en función de su interés personal.

"Se presume además que, el Fiscal está haciendo uso del personal de la institución a su cargo, para atender asuntos de carácter estrictamente personal", expusieron.

Los audios difundidos revelan claramente que, en su calidad de Fiscal, conoció ventajosamente de un proyecto de resolución que pondría en libertad a Alejandra Cuevas.

"Se evidencia también un supuesto acuerdo para otorgar protección a la víctima, ¡que en este caso es él!, violando el principio de equidad que debe seguir cada juicio".

Los audios revelan que, en su calidad de fiscal, Gertz Manero utilizó su cargo para influenciar en la resolución de la Corte de la cual es parte.

Esta conducta pone en entredicho la autoridad moral y autonomía de la Fiscalía.

"Peor aún, deja ver el talante del fiscal: autoritario, misógino, y sin respeto por la división de poderes".

Se confirma que desafortunadamente no tenemos una fiscalía autónoma, más bien muestra que trae la marca de la casa: conflictos de intereses, violación a la ley, de los derechos humanos y el nulo respeto a la división de poderes

"Y no solo eso. La gravedad de este caso es tal, que pone en entredicho, además, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", subrayaron los senadores blanquiazules.

Es insostenible, que el encargado de procurar la justicia en el país, precisamente promueva conductas antijurídicas, concluyeron.