Piden ser incluidos en Comisión que fiscalizará labor militar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Senadores de PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Grupo Plural, bancadas que votaron en contra de la reforma que amplía hasta 2028 la presencia militar en las calles, señalaron que no fueron convocados para elaborar la iniciativa de Ley Secundaria que crea la Comisión Bicameral que fiscalizará la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, por lo que desconocían su contenido hasta antes de ser publicada por El Universal.

En entrevista, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, fue enfático al señalar que el problema es el fracaso de la política de seguridad de este gobierno, pues "yo no creo que sea ni con reformas legales ni con acuerdos. No creo que sea con comisiones como se va a resolver el problema de la inseguridad del país. Es con política pública clara, la que el Presidente oculta".

En tanto, senadores del PAN y del Grupo Plural demandaron ser incluidos en la Comisión Bicameral que se creará para fiscalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Julen Rementería, señaló que aunque su grupo parlamentario votó en contra de la reforma militar, sí está interesado en participar dentro de la Comisión Bicameral que estará integrada por 20 legisladores.

"Si hay una Comisión que se forma en el Senado, aunque nosotros no hayamos juzgado conveniente formarla, pero si ya es una realidad y va a suceder, pues tendremos que participar, no hay más", subrayó.

Julen Rementería estimó que la Comisión Bicameral deberá ser aprobada antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, pues atender el tema de la seguridad pública es prioritario.

"No creo que haya término en lo que se aprobó, no recuerdo que exista un término específico como fatal, una fecha fatal para poderlo hacer, pero pues entiendo que si lo que se quiere es resolver las cosas, y la seguridad no es una cosa menor, pues tendrían que intentarlo hacer ahora, pero desde luego esta semana no", resaltó.

En tanto, el Grupo Plural, también en rueda de prensa, adelantó en voz de Gustavo Madero, que solicitará ser considerado para integrar la Comisión Bicameral.

"El Grupo Plural ya se ganó un lugar a través de un juicio promovido precisamente ante el Tribunal Electoral para estar presente en la Comisión Permanente, por lo tal también estaríamos solicitando hacer lo propio, sobre todo porque es una materia de la mayor trascendencia lo que está viviendo nuestro país. Estaremos haciendo esta gestión a través de nuestro coordinador", apuntó.