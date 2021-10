Pidió Bartlett tres veces el uso de suelo para farmacia

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que para autorizar el cambio de uso de suelo de dos predios, propiedad de Manuel Bartlett Díaz, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicados en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la solicitud fue presentada en tres ocasiones; las dos primeras se rechazó por incumplir los requisitos y la última atendió todos los requerimientos.

La dependencia capitalina aseguró que el cambio de uso de suelo es un trámite que cualquier ciudadano puede realizar.

Desde 2019 a la fecha se han registrado 209 solicitudes, de las cuales 40 continúan en proceso de revisión y 15 han obtenido una resolución procedente.

"La Seduvi registró el ingreso de dos solicitudes para Cambio de Uso de Suelo por Art. 42 Quinquies, el cual es el único de los trámites que se realizan ante la secretaría que permite el cambio de uso de suelo y que se encuentra restringido a establecimientos mercantiles y de servicio de bajo impacto urbano de hasta 250 metros cuadrados de superficie construida, lo cual corresponde al caso de los predios contiguos de avenida Revolución 342 y 344, los cuales fueron solicitados por el particular para uso de farmacia con superficies solicitadas por 248.7 m2 y 248.5 m2, respectivamente", detalló.

Expuso que las solicitudes para cambio de uso de suelo de ambos predios se resolvieron como improcedentes en dos ocasiones, el 20 de junio de 2019 y el 4 de septiembre de 2020, por no cumplir con los requisitos; sin embargo, fue hasta el 25 de mayo de 2021 cuando se declaró procedente.

Dijo que se cumplió con todos los requisitos marcados para el trámite de cambio de uso de suelo, entre ellos, el formato de solicitud debidamente lleno, pago de derechos, certificado de uso de suelo vigente, constancia de alineamiento y número oficial, escritura pública del inmueble, anteproyecto, reporte fotográfico, memoria descriptiva y justificación del uso de suelo solicitado.

Sobre la propiedad de Bartlett Díaz, señaló que el procedimiento no ha concluido, pues faltan trámites como avalúo del predio, pago de derechos, inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad e informar a la alcaldía.

PAN denuncia que no hubo consulta

Los diputados locales del PAN Federico Döring Casar y Gabriela Salido Magos acusaron que la Seduvi otorgó el uso de suelo "sin consultar a vecinos y sin pasar por el Congreso local", lo que muestra lo poderosa que es la inmobiliaria de Bartlett Díaz en el gobierno de Claudia Sheinbaum.