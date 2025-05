Piloto de EU, encargado de maniobrar Buque Cuauhtémoc: Semar

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó que un piloto de Estados Unidos era el encargado de las maniobras del Buque Escuela Cuauhtémoc al momento del choque contra el puente de Brooklyn, en el que murieron dos cadetes.

"En particular, en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del Gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco, desde que se zarpa del muelle hasta que tiene la colisión, está bajo el control del piloto", señaló.

Durante la conferencia matutina de este martes, el titular de Semar reiteró que quien decide que maniobra se realiza y en qué momento es el piloto del puerto de New York, pero que hasta el momento no se puede especular si se usaron los medios adecuados para maniobrar con antelación.

"Por eso ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios, lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Entonces, el piloto hace lo que considera necesario para maniobrar con seguridad el buque", sostuvo.

El titular de Marina apuntó que en 30 días autoridades de Estados Unidos.