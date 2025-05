Políticos lamentan muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz

Tras el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de Clara Brugada, y de José Muñoz, asesor, políticos condenaron los hechos y enviaron condolencias a sus familiares.

La mañana de este martes, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que los hechos ocurrieron sobre Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lamentó el hecho y a través de redes sociales destacó que la SSPC mantiene comunicación con Pablo Vázquez Camacho, jefe de seguridad capitalina, y con la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, para esclarecer el acontecimiento.

Cabe destacar que, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch fue quien alertó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el hecho.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, envió su apoyo a Clara Brugada para que este doble homicidio no quede impune.

"Gravísimo el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la compañera jefa de gobierno Clara Brugada. Mi solidaridad para familiares y amigos y mi más profunda condena a la violencia que están promoviendo en nuestra contra", señaló el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lamentó el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, ocurrido este martes.

En su cuenta de X, expresó que son "compañeros que venían luchando en nuestro Movimiento de tiempo atrás".

"Nuestra solidaridad con sus familiares y con la Jefa de Gobierno Clara Brugada. Estamos seguros que no habrá impunidad y que se hará justicia", sostuvo.

Por su parte, la excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz compartió: "Mi solidaridad con Clara Brugada. Un abrazo a familiares y amigos de las víctimas. Espero que las autoridades esclarezcan de inmediato lo ocurrido y los responsables enfrenten a la justicia".

Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard lamentó profundamente la artera agresión en la que perdieran la vida Ximena Guzman y José Muñoz: "muy apreciados compañeros y servidores públicos. Mis sinceras condolencias a la Jefa de Gobierno, a familiares y amigos".

La titular de la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora describió a las víctimas como "dos compañeros entrañables, honestos, trabajadores, comprometidos, con vocación de servicio, leales, solidarios, de primera".

Envió su cariño y solidaridad con la jefa de gobierno y a sus familiares. Se dijo confiada de que Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México harán sus investigaciones y no habrá impunidad ante este "vil" ataque.

En redes sociales, la diputada Patricia Mercado se dijo consternada por la noticia del asesinato de Ximena Guzmán, a quien conoció años atrás de y José Muñoz.

"Tuve la fortuna de contar con Ximena como una colaboradora eficiente y diligente en el equipo de la Dirección de Gobierno, cuando fui Secretaria de Gobierno de la CDMX. Mis más sinceras condolencias a su familia, sus amistades y a la Jefa de Gobierno. Les acompaño de corazón", señaló la emecista.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez también envió un mensaje de solidaridad a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y calificó como "cobarde", el atentado en el que perdieran la vida dos de sus colaboradores.

"La administración de la Jefa de Gobierno ha sido legal, honesta y transparente. Sin duda, pronto las autoridades darán con los culpables de este lamentable hecho", dijo en redes sociales.

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez también envió sus condolencias a los familiares y a la Jefa de Gobierno: "Condenamos enérgicamente este ataque directo que enluta a la Ciudad. Cuenten con nuestro acompañamiento y responsabilidad para lograr justicia y seguridad", dijo en una publicación compartida por el líder blanquiazul, Jorge Romero.

Adrián Rubalcava también lamentó por el hecho y envió sus condolencias a familiares y amigos de los funcionarios públicos asesinados este martes.