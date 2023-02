Plan B avanza en comisiones del Senado; sacan cláusula de vida eterna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - Con 20 votos a favor y diez en contra, Morena y sus aliados en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron dejar fuera del Plan B de la reforma electoral la "cláusula de vida eterna", que juega a favor de los llamados partidos pequeños.

El dictamen aprobado propone extraer del paquete de reformas del Plan B dicho artículo y enviar al Ejecutivo el resto de las cuatro leyes pendientes para su publicación y entrada en vigor.

"El Senado de la República no aprueba la modificación realizada al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados aprobado el 15 de diciembre de 2022, por no apegarse a lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", señala el documento.

La mayoría de los senadores de ambas comisiones argumentaron que la modificación al Artículo 12 realizado por la Cámara de Diputados es inconstitucional, pues no se apega a lo previsto en la Carta Magna.

"Remítase a la Mesa Directiva del Senado de la República el resto del Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobado por ambas Cámaras, sin incluir el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en consideración de lo dispuesto en el resolutivo primero de este Dictamen, para los efectos de lo establecido en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Durante el debate, el Bloque de Contención, reiteró que el proceso legislativo del Plan B fue desaseado y tuvo violaciones de origen por una transgresión sistemática a la Constitución por parte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores del PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural agradecieron las irregularidades en el proceso, pues afirmaron que eso les da más elementos para impugnar el Plan B ante el Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este martes en el pleno del Senado se dará la primera lectura al dictamen aprobado y el miércoles se discutirá y votará.