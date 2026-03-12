logo pulso
Plan B de Sheinbaum para reforma electoral avanza en San Lázaro

El diputado Víctor Hugo Lobo aseguró que la convocatoria para elegir nuevos consejeros del INE se emitirá en marzo.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 08:02 p.m.
A
Plan B de Sheinbaum para reforma electoral avanza en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Política-Electoral, dijo que es probable que la nueva iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se reciba el próximo martes e inicie el proceso de análisis para que, en aproximadamente 20 días, a finales de marzo e inicios de abril, el pleno pueda discutir el dictamen.

Plan B de Sheinbaum y proceso legislativo

"Yo creo que tendría que ser un proceso que nos dé tiempo a discusión, pero no debería pasar más de seguramente tres semanas a que pudiéramos tener una conclusión. Yo creo que tenemos que hacerlo rápido evidentemente para que también, cuanto antes, lo que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sea de conocimiento general y pueda aplicar pronto para los siguientes procesos", dijo.

Sin embargo, el diputado de Morena no especificó si se realizará parlamento abierto o foros para analizar el llamado Plan B del Ejecutivo.

Convocatoria para nuevos consejeros del INE

Por otra parte, aseguró que en este mes se emitirá la convocatoria para elegir a los tres consejeros que ocuparán los lugares que dejarán vacantes el mismo número en abril, por el término de su cargo.

"Le toca emitir a Jucopo, pero yo le puedo asegurar que en el mes de marzo estará emitida la convocatoria y nosotros trabajaremos con mucha intensidad en las siguientes semanas, pero estoy convencido de que saldrá y se integrará nuestro Instituto Nacional (Electoral) bien en los siguientes meses, cuanto antes", explicó.

