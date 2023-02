"Plan B electoral está en veremos": gobernador de Guanajuato

A-AA+

LEÓN, Gto., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que el Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador "todavía está en veremos" pues terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy se ve como "uno de los poderes más equilibrados".

El mandatario panista señaló que el tema de la reforma electoral se va a llevar tiempo. "Falta historia, no comamos ansias, creo que es un tema que va a terminar en la Corte, definiendo".

En relación a lo que sigue, tras la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación, Rodríguez Vallejo precisó que todavía hay instancias a las que se puede acudir, con relación a la Corte, que dijo, "tendrá que pronunciarse en su momento".

El futuro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agregó, dependerá de lo que se manifieste en la SCJN para ver cómo queda.

---"Un error del presidente minimizar la marcha"

El gobernador Rodríguez Vallejo consideró un error que el presidente haya minimizado la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que participaron miles de ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México y en las plazas públicas de más de 90 ciudades del país.

"Se desarrollaron de manera pacífica, yo creo que cualquier manifestación ciudadana de manera pacífica sobre cualquier tema no puede ser menospreciada ni mucho menos minimizada; y creo que hay que entenderlo en la justa dimensión".

Destacó la organización ciudadana de aquellos que están interesados en cuidar la democracia.

Rodríguez Vallejo comentó que en lo personal ha decidido no participar en esas marchas, porque considera que es importante que se queden como ciudadanas esas marchas.

Al integrarse los políticos se corre el riesgo de que quienes las critican las puedan minimizar, por el mismo hecho de que participan políticos. "En lo personal he sido muy respetuoso de no estar en ellas porque es la ciudadanía la que tiene que salir y manifestar sus inquietudes, sus miedos, sus intranquilidades sobre ciertos temas que a la nación le suceden", matizó.