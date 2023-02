Plan B electoral, retroceso de 30 años en democracia, asegura Ana Rosa Payán

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El llamado Plan B representará que, como ocurrió en los años 70s y 80s, sea el gobierno quien organice, controle y decida el resultados de las elecciones, un retroceso de 30 años en materia de democracia, advirtió la dos veces alcaldesa de Mérida y exsenadora Ana Rosa Payán Cervera.

Por ello manifestó que es fundamental que en la marcha de este domingo denominada "El voto no se toca", se logre el despertar del interés de los jóvenes que no vivieron la historia de los años 70s o los 80s cuando existían dudas sobre los resultados electorales.

"Por ello creemos que hay que despertar el interés de los jóvenes yucatecos a esta concentración -no marcha- para defender nuestro voto y la democracia que está en peligro ante la aprobación del llamado Plan B que prácticamente desmantelará al INE y los órganos electorales locales", expresó la dos veces alcaldesa meridana.

La convocatoria es el Monumento a la Patria y ahí serán oradores Víctor Arjona Barbosa, el licenciado José Enrique Gutiérrez y Ariadna Vela González, estudiante universitaria y sobrina del fallecido dirigente del Frente Cívico Familiar, Guillermo Vela Sosa.

Señaló que se trató de una lucha de 30 años para conseguir la credencial con fotografía, un padrón confiable y lograr que el voto de todos los mexicanos fuera respetado y se eligiera a las personas que la mayoría quería.

Todo ello está en peligro si ahora se logra el llamado Plan B y de regreso el control electoral lo tendrá el gobierno, representado por Morena o cualquier otro partido político, subrayó.

La exsenadora por el PAN señaló que la propuesta de Morena en el Plan B y del presidente de la República busca dejar sin estructura al INE y a los organismos electorales locales con lo cual, ya no se garantizarán elecciones con certidumbre.

Dijo que sí los ciudadanos no nos oponemos, resultará que otra vez el gobierno controlará las elecciones y sus resultados como ocurrió con el viejo esquema y régimen del PRI.