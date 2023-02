Plan B elimina 6 mil plazas en INE; empleados no lo merecen, asegura Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL). - Al conmemorar el Día del Profesional del Instituto Nacional Electoral, que se celebró el pasado 10 de febrero, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los trabajadores del instituto no merecen una reforma como la contenida en el Plan B, que dijo, "conculca sus derechos y elimina alrededor de seis mil plazas.

En un video publicado en redes sociales, el consejero presidente del INE afirmó que, gracias a la labor del personal, "en favor de la democracia", las elecciones en México se desarrollan con una alta calidad técnica y en condiciones de equidad y certeza jurídica.

"Durante los últimos 32 años, el IFE y el INE han podido desarrollar un personal experto, profesional y comprometido con nuestra democracia, que, sin importar las condiciones sociales, políticas, climatológicas o sanitarias, han permitido que las elecciones se celebren cada vez con menos conflictos.

"En concreto, desde que en 2014 el IFE se convirtió en INE, se han celebrado 330 procesos electorales, que han permitido al país renovar sus poderes públicos en condiciones de paz y civilidad. Este personal profesional y calificado no merece una reforma que les conculca sus derechos o peor aún, que elimina sus puestos de trabajo", advirtió.

Lorenzo Córdova denunció que, con el Plan B, casi 6 mil plazas del Instituto Nacional Electoral desaparecerían arbitraria e injustamente.

"Las mujeres y hombres que laboran en el INE merecen respeto a sus derechos laborales y el reconocimiento de todas y todos. Su labor ha generado gobernabilidad, paz social y una democracia vigorosa en la que las naturales diferencias políticas se procesan por los cauces legales", recalcó.

Detalló que actualmente, más de 17 mil 500 personas trabajan en el INE, tanto en las oficinas centrales como en las 32 juntas locales y en las 300 juntas distritales en toda la República Mexicana. De ellas, 2 mil 571 pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional y el resto forman parte de la rama administrativa, incluyendo a casi 6 mil personas que atienden a la ciudadanía en los 900 módulos de atención ciudadana del instituto a lo largo y ancho del país.

Córdova Vianello explicó que gracias al trabajo de su personal, el INE otorga valiosos servicios a la ciudadanía, entre ellos la inscripción al Registro Federal de Electores y la emisión de la credencial para votar con fotografía.

"La estructura permanente del INE hace posible que los procesos electorales en México tanto a nivel federal como local se celebren con una alta calidad técnica, profesionalismo y en condiciones de equidad y plena certeza jurídica", insistió.

"Gracias a nuestro personal, todos los pasos previos y posteriores a la jornada electoral transcurren con precisión y eficiencia técnica, siguiendo todas las fases estipuladas en la ley, en la secuencia de actividades que hemos denominado cadena de confianza, que no es otra cosa sino la certeza necesaria para hacer posible el voto libre e informado", puntualizó.