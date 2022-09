Plan de estudios de SEP sin diagnóstico ni guía para docentes: IMCO

A-AA+

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que dentro del nuevo plan de estudios de la SEP para la educación preescolar, primaria y secundaria no cuenta con un diagnóstico basado en evidencia, ni una guía aterrizada para las y los docentes.

El Instituto analizó el nuevo plan de estudio y encontró que la falta de claridad en los contenidos prioritarios y los retos que tendrá el personal directivo y docente de cada escuela para llevar el plan a la práctica en las aulas, podrían profundizar las brechas de desigualdad que se viven en el país.

Asimismo, indicó que el desarrollo de habilidades dependerá de los recursos y capacidades con los que cuente cada comunidad educativa.

Por ello, el IMCO dio algunos elementos del diseño y la implementación que resultan preocupantes:

- La documentación oficial que describe el nuevo plan de estudio es meramente narrativa, y carece de una justificación basada en evidencia.

- El piloto empezará el 29 de octubre, y no cuenta con fecha definida de término, lo que deja una ventana de tiempo ambigua sobre las acciones que los docentes de los centros educativos seleccionados llevarán a cabo los primeros dos meses del ciclo, o bajo qué plan iniciarán las actividades y cómo o cuándo se llevará a cabo la transición al nuevo plan.

- No se define el proceso de implementación del plan de estudio posterior al pilotaje. El acuerdo educativo señala la intención de incorporar los comentarios y sugerencias de las escuelas que participaron en el programa piloto a la versión final del plan de estudio. Sin embargo, se ha estipulado el ciclo 2023-2024 como inicio de la implementación de la siguiente etapa a nivel nacional, por lo que habrá poco tiempo para incorporar dichas correcciones. Tampoco se menciona qué ocurrirá con las escuelas piloto, ni cuánto tiempo de transición será necesario para implementar la nueva modalidad en su totalidad.

- Carece de lineamientos claros sobre las atribuciones que serán responsabilidad de la SEP y de las autoridades educativas estatales. Durante el piloteo, las autoridades educativas locales serán las encargadas de realizar acciones que permitan probar el programa. Posterior a este periodo, también serán las encargadas de realizar las previsiones escolares, educativas, de formación y actualización docente, administrativas y de gestión para implementar el nuevo plan de estudio en el ciclo escolar 2023-2024 de forma generalizada. Estas responsabilidades se abordan de manera muy general y no se establecen los recursos adicionales que serán necesarios para ello.

- Desdeña las evaluaciones estandarizadas. El nuevo plan de estudio pone en duda la pertinencia y la objetividad de las evaluaciones estandarizadas (como PISA y PLANEA) por considerar que ignoran el contexto que influye en las puntuaciones obtenidas. Por ello, presenta una alternativa denominada Evaluación Formativa en la que las y los docentes decidirán cómo evaluar a sus estudiantes para acompañar su proceso educativo. Sin embargo, se pierde la posibilidad de tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, con datos comparables a nivel nacional e internacional.

Finalmente, el Instituto propuso algunos cambios en los lineamientos:

- Brindar certeza y acompañamiento al personal docente sobre la planeación curricular.

- Retomar las evaluaciones estandarizadas en las escuelas.

- Contar con indicadores actualizados sobre la población escolar.