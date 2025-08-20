Plan financiero de Pemex y su Impacto en préstamos: alerta de cartera vencida

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La agencia Fitch dijo que la exposición de la banca comercial a Pemex es baja, pues mantienen una política prudencial con respecto a la empresa a pesar de la regulación local que les permite prestar a la petrolera; sin embargo, puede presentarse un aumento en la morosidad de préstamos bancarios a sus proveedores.

"La exposición directa de Pemex a los activos ha registrado una morosidad o pérdidas insignificantes. Sin embargo, los préstamos bancarios a los proveedores de Pemex podrían experimentar un aumento adicional en la cartera vencida si la empresa continúa retrasando los pagos.

"Los proveedores de Pemex han mostrado cierto deterioro en la calidad de sus activos, con una cartera vencida en este segmento que aumentó al 3.4% en junio de 2025 desde el 0.2% en marzo", dijo.

La agencia explicó que el plan financiero de Pemex es neutral para instituciones financieras privadas y de desarrollo, además de que reducirá la exposición de la banca comercial al sector público, que incluye el pago de préstamos bancarios.

De acuerdo con la firma, la exposición total al sector público de los siete principales bancos mexicanos representó aproximadamente el 26% de sus activos totales, o 2.8 veces el capital colectivo, al cierre del primer trimestre de 2025.

Fitch recordó que el plan financiero de las autoridades mexicanas para Pemex incluye el fideicomiso de nueva creación Eagle Funding que emitió 12 mil millones de dólares en bonos precapitalizados. En tanto, Pemex utilizará los fondos para amortizar deuda más cara.

"Las autoridades también planean formar el nuevo Fondo de Inversión de Pemex, con un valor de 250 mil millones de pesos. Este fondo será financiado por la banca comercial y de desarrollo mexicana, así como por otros inversionistas, mediante préstamos con garantía soberana. Los fondos se utilizarán para pagar a los proveedores de Pemex por los proyectos en curso", detalló.

Fitch Ratings dijo que la exposición bancaria a préstamos e inversiones soberanas se mantendrá significativa, dados los requisitos de capital comparativamente bajos y las atractivas rentabilidades ajustadas al riesgo.

"El tratamiento de estos préstamos desde una perspectiva de capital regulatorio respalda una alta concentración de la exposición bancaria al sector público", dijo.

Para Fitch Ratings, el perfil crediticio de Pemex ha mejorado ligeramente, debido en gran parte a las iniciativas gubernamentales anunciadas recientemente para abordar los vencimientos de deuda de los próximos tres años.

"Sin embargo, es improbable que la banca comercial aumente su exposición a este activo debido a las normas prudenciales de crédito para empresas con baja calidad crediticia. Las directrices de riesgo de algunas grandes entidades financieras, emitidas por sus matrices, aún clasifican a Pemex como un activo riesgoso", dijo.

Recordó que la función de la banca de desarrollo en sus políticas públicas exige apoyar los objetivos de crecimiento socioeconómico de México mediante el financiamiento de proyectos y activos estratégicos del gobierno federal, incluyendo Pemex y su recién creado fondo de inversión.

"Banobras, Bancomext y Nafin cuentan con liquidez y capital suficientes para participar en el financiamiento del nuevo vehículo de inversión. Al primer trimestre de 2025, el índice de capital total de Banobras se situó en 24.6%, el de Bancomext en 17.3% y el de Nafin en 18.1%. La banca de desarrollo continuará apoyando a Pemex y a sus proveedores, con un posible aumento de su exposición relativa, dada su capacidad para cumplir con los límites regulatorios de exposición", explicó.