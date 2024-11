Plan Hídrico tendrá inversión de 20 mil mdp: Conagua

El director de Conagua (Comisión Nacional de Agua) Efraín Morales López informó que en 2025 el gobierno federal invertirá 20 mil millones de pesos para el Plan Hídrico que busca garantizar el derecho y uso eficiente del agua.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que el plan comprende promover reformas a la Ley de Aguas Nacionales con algunos cambios como en el tema transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía para terminar con cualquier tipo de especulación y cualquier tipo de mercado alterno.

Además -dijo- se promoverá la expedición de la nueva Ley General del Agua.

"Vamos a iniciar por ordenar las concesiones, sobre todo aquellos no están siendo usados para que ese volumen se incorpore a la disponibilidad nacional".

-Prevén creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar

Se contará con un Registro Nacional de Agua para el Bienestar que va a concentrar toda la información en una base de datos única; una ventanilla de entrada.

Así como un programa de inspección en todo el país para ordenar el uso y aprovechamiento del agua en coordinación con Estados y municipios.

Uno de los objetivos del es tecnificar 200 mil hectáreas de riego, con un uso más eficiente del agua en el campo, que beneficiará la economía de más de 225 mil productores y a todo el pueblo de México. "Vamos a producir más alimentos con menos agua".

Habrá 16 obras de infraestructura en todo el país entre las que destacan proyectos que serán financiados con recursos federales, estatales y con el Fondo de Infraestructura social de los municipios.

El proyecto contempla obras de protección contra inundaciones para Tabasco y un Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ordenarán concesiones para la explotación del agua

Al manifestar que el "agua le pertenece a la nación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el nuevo Plan Nacional Hídrico recuperará el agua como un bien de la nación y como un derecho humano por lo que se ordenarán las concesiones que se han entregado para la explotación del agua.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sostenido diálogo con industriales que tienen distritos de riego, quienes, indicó, están dispuestos de manera voluntaria regresar concesiones que no estén utilizando.

Informó que esto permitirá disminuir la sobre explotación y poder disponer de agua que está concesionada para el consumo.

"El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Ese es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico, se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano.

"¿Qué tiene de esencia? Uno, ordenar las concesiones. Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no las usan, en algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿Quiénes se benefician de esa concesión? El particular. Lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación, para que se pueda disponer de ella porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación", dijo.