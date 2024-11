Trudeau no está de acuerdo en sacar a México del T-MEC: Sheinbaum

Luego que líderes de provincias de Canadá insistieran en excluir a México del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se usa este tema para campañas electorales, pero reiteró que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau no está de acuerdo.

"El Primer Ministro no está de acuerdo en sacar a México del Tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral, pero el Primer Ministro no está de acuerdo", aseguró.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal recordó que quien en su momento defendió que Canadá se quedará en el tratado trilateral fue el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México y Estados Unidos eso es lo primero.

"Vamos a seguir platicando. Es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del Tratado, pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá", dijo.

- Quieren fuera a México del T-MEC

Ayer el líder de la provincia canadiense de Ontario afirmó que todos los gobiernos provinciales y territoriales del país desean que el gobierno federal de Justin Trudeau negocie un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México.

Doug Ford, primer ministro de Ontario —la provincia más poblada de Canadá—, presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, y dijo que quieren que Trudeau realice un acuerdo comercial bilateral directo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Canadá.

La reunión se llevó a cabo mientras los gobiernos provinciales y federales en Canadá se preparan para la incertidumbre de otra presidencia de Donald Trump.

Rechaza riesgo de estabilidad por extinción de Inai

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que con la extinción del Inai esté en riesgo la estabilidad del país, por el contrario, aseguró que habrá más transparencia, pero sin corrupción, nepotismo y malos manejos dentro de esa institución.

"Para los que hoy defienden a capa y espada al Inai, ¿se les olvidó la corruptela?", cuestionó la titular del Ejecutivo, luego de que se le preguntó sobre la desaparición del órgano.

La mandataria recordó que la Auditoría Superior de la Federación señaló -desde 2018- trabajadoras y extrabajadores del Inai presentaron denuncias contra altos mandos del Instituto por el cobro de "moches" de entre 10 y hasta 60% de sus sueldos.

"Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción".

Destacó que la ASF detectó a "aviadores", es decir, personal que no labora directamente en las oficinas del Inai, además de nepotismo y documentó que los siete comisionados, entre ellos, los cuatro que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país.

"Así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos".

La presidenta Sheinbaum afirmó que ahora habrá más transparencia, pero no va a haber corrupción.

"La desaparición del Inai como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar".

Explicó que su gobierno generará mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde de manera fácil la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno.

"Pero me llama la atención, porque toda la comentocracia, sí (que) dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto".